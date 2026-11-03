Centenario della Provincia: un incontro con gli ex presidenti

In occasione del centenario della Provincia di Enna, si terrà nella Sala Consiliare il primo di una serie di incontri partendo dal ruolo che l’Ente ha svolto, nel corso di questi lunghi anni nella crescita e nello sviluppo della comunità provinciale per approdare poi a delineare quelle che saranno le prospettive future non solo sul piano dell’assetto istituzionale ma anche sociale ed economico. L’iniziativa realizzata dalla società K2 innovazione che si terrà venerdì 6 novembre, ad un mese della giornata istitutiva, il 6 dicembre prossimo, sarà un’occasione per ripercorrere le tappe più significative della storia istituzionale della Provincia, riflettere sulle funzioni esercitate e riconoscere il ruolo che l’Ente ha svolto nei diversi ambiti della vita sociale, economica, culturale e infrastrutturale.

Saranno gli stessi protagonisti del passato a tessere il racconto ma soprattutto a compiere un’analisi di ciò che l’Ente ha rappresentato per le comunità, un ente che ha sperimentato il ruolo di ente intermedio, l’istituzione di mezzo tra i Comuni e la Regione, esercitando un ruolo di coordinamento con le comunità amministrate. Il presidente del Libero Consorzio Comunale di Enna, Piero Capizzi, presiederà il tavolo al quale sono stati invitati gli ex Presidenti del recente passato ai quali si vuole anche rendere omaggio per l’impegno profuso durante il loro mandato e per il contributo dato alla crescita e al prestigio dell’istituzione provinciale.

La loro partecipazione consentirà di arricchire l’incontro con esperienze, testimonianze e ricordi di diverse stagioni amministrative, offrendo una lettura della storia dell’Ente attraverso il racconto di chi ne ha assunto nel tempo la guida. “Il centenario non vuole essere soltanto una ricorrenza celebrativa- ha commentato Capizzi – ma soprattutto un momento di riflessione sul valore delle istituzioni, sulla loro funzione al servizio dei cittadini e sull’importanza di preservare la memoria amministrativa quale patrimonio condiviso. Celebrare cento anni della Provincia di Enna significa riconoscere il percorso compiuto, rendere merito a quanti hanno contribuito a scriverne la storia e guardare al futuro con rinnovato senso di responsabilità verso il territorio e le sue comunità”.

L’incontro, che sarà moderato dalla giornalista Tiziana Tavella, si inserisce nelle iniziative promosse per celebrare questo importante traguardo, con l’obiettivo di rafforzare il legame tra l’istituzione provinciale, la sua storia e il territorio che rappresenta.