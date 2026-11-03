Sconfitta casalinga della Orlando Pallamano Haenna

Lieve miglioramento sia nel gioco che sul piano caratteriale ma stesso esito. Per la Orlando Pallamano Haenna sabato 31 ottobre al Palazzetto dello sport di Enna bassa contro il Conversano è arrivata l’ennesima sconfitta, questa volta, per 21 – 26 che la relega sempre all’ultimo posto della classifica del campionato di serie A Gold di Pallamano Maschile. Ad onor del vero il punteggio non rispecchia il vero andamento della gara visto che sino a 5’ dal termine gli ennesi erano sotto di 2 reti ed addittura nell’arco dell’incontro avevano condotto per 2 reti di scarto dopo averne recuperato 3 di svantaggio. Ma come sempre, ormai un vero leit motiv, a pesare sono stati i tanti errori commessi in attacco con numerose palle regalate agli avversari, ed una difesa molto spesso disattenta.

E non è bastato un monumentale Dijurdievic in porta a tenere a galla la propria squadra. Un vero peccato perchè anche questa volta gli ennesi hanno dato dimostrazione che quando vogliono riescono ad offrire una bella pallamano che li mette nelle condizioni di poter giocare a la pari contro tutti. Ma molto spesso si assiste a dei veri Black Out mentali che li fanno poi mollare.

Adesso in casa della Orlando Pallamano Haenna in occasione della sosta del campionato per dare spazio agli impegni della nazionale, è tempo di riflessione ei di ricerca della serenità perduta in vista della ripresa del torneo il 14 novembre che vedrà gli ennesi impegnati sul campo del Molteno che in questa ultima giornata ha espugnato il campo dei marchigiani del Chiaravalle. «Peccato perchè dopo un inizio non facile ci eravamo ripresi ed addirittura eravamo passati in vantaggio – commenta il Presidente della Orlando Pallamano Haenna Luigi Savoca – adesso cercheremo di sfruttare al meglio questa pausa del campionato per fare ordine tra di noi e cercare di farci trovare pronti alla ripresa del campionato che è ancora molto lungo e quindi ancora non c’è nulla di compromesso».