Edilizia, salta il rinnovo dell’integrativo a Enna: scontro sugli aumenti

È scontro tra ANCE Enna e Fillea CGIL sul mancato rinnovo del contratto integrativo provinciale per i lavoratori delle imprese edili, scaduto il 31 dicembre 2024. Al centro della vertenza ci sono gli aumenti economici, il numero dei lavoratori interessati e le responsabilità di una trattativa che, secondo il sindacato, va avanti da 21 mesi senza arrivare a un’intesa.Le due organizzazioni forniscono cifre molto diverse.

Il balletto dei soldi

ANCE Enna parla di aumenti medi mensili di 183 euro, con punte di 193 euro per gli operai specializzati. Una somma che, senza il rinnovo, resta fuori dalle buste paga dei lavoratori.Di tutt’altro avviso la Fillea CGIL. Il segretario generale Salvo Carnevale contesta i calcoli dell’associazione dei costruttori e sostiene che, per un operaio comune, gli incrementi effettivi sarebbero compresi tra 72 e 94 euro lordi al mese, considerando 22 giornate lavorative.

Le criticità individuate dalla Cgil

Secondo il sindacato, infatti, alcune voci indicate da ANCE non riguardano tutti i lavoratori e dipendono da condizioni specifiche.«Spacciare l’indennità di reperibilità per un aumento generalizzato è pubblicità ingannevole», afferma Carnevale, contestando anche il modo in cui sarebbero state calcolate le indennità di trasporto.

Il numero dei lavoratori coinvolti

Altra questione riguarda il numero degli addetti coinvolti. ANCE indica circa 4.000 lavoratori, mentre la Fillea parla di 3.200 addetti nel corso dell’ultimo anno. Di questi, circa 1.000 sarebbero già coperti da accordi aziendali. La platea potenziale, secondo il sindacato, scenderebbe quindi a un massimo di 2.200 persone, con ulteriori esclusioni legate alla permanenza lavorativa nella provincia.

La Fillea Cgil: 700 euro una tantum

La Fillea avanza anche una proposta: circa 700 euro una tantum per tutti i lavoratori interessati, con un importo proporzionato alla presenza lavorativa nel territorio. Una misura che, nelle intenzioni del sindacato, dovrebbe compensare il ritardo accumulato e garantire un ristoro senza distinzioni tra le diverse categorie di operai.«Una misura economica solidale, egualitaria, di circa 700 euro una tantum per tutti i lavoratori edili interessati», spiega Carnevale, che chiede una risposta concreta dopo mesi di attesa e di confronto senza risultati.

La versione dell’Ance

ANCE Enna respinge questa impostazione e attribuisce alla Fillea CGIL la responsabilità dell’interruzione del negoziato. Secondo il presidente Vincenzo Talio, la trattativa si sarebbe bloccata sulla richiesta di riconoscere somme per il periodo di vacanza contrattuale, una materia che, a suo giudizio, non può essere regolata attraverso il contratto integrativo provinciale.«Le imprese hanno messo sul tavolo risorse vere in un momento non facile per il settore», dichiara Talio. E aggiunge: «Chiudere il confronto per una richiesta che il contratto nazionale non permette significa rinunciare a un aumento certo per inseguirne uno impossibile».

Confronto aperto

Resta inoltre aperta la polemica sui tempi della vertenza. La Fillea denuncia 21 mesi di rinvii e ricorda di aver contestato anche precedenti proposte datoriali, tra cui quella sulla banca ore, poi ritirata. Per Carnevale, non è accettabile che il costo di questa lunga attesa ricada interamente sui lavoratori.Le due organizzazioni, almeno nelle dichiarazioni, non chiudono però la porta al confronto. ANCE si dice pronta a riprendere subito il negoziato con tutte le sigle sindacali. Anche la Fillea conferma la propria disponibilità, chiedendo però dati verificabili, rispetto reciproco e una trattativa che metta al centro salari e diritti.Per ora l’accordo non c’è. E mentre le associazioni discutono sulle cifre e sulle responsabilità, i lavoratori edili della provincia di Enna restano in attesa del rinnovo e degli aumenti economici che avrebbero dovuto accompagnarlo.