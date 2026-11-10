Piazza Armerina, giovane precipita da un immobile: è in ospedale

Una ragazza minorenne di Piazza Armerina è rimasta ferita dopo essere precipitata dal primo piano di una struttura. Una vicenda rilanciata dalle pagine social di informazione locale.

Vittima in ospedale

La giovane è stata immediatamente soccorsa e trasportata al Pronto soccorso locale per gli accertamenti medici. Sul posto la Polizia, che sta conducendo le indagini per chiarire l’esatta dinamica e le cause dell’episodio, mantenendo il massimo riserbo.