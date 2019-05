THECORNER.COM, PRIMO E-COMMERCE LUXURY CON 5 NEGOZI IN EUROPA

ROMA (ITALPRESS) – Al via lo shopping su TheCorner.com, il primo e-commerce luxury con cinque negozi in europa. TheCorner.com è più di un classico e-commerce, perché offre ai clienti una nuova formula che prevede la creazione di una “shopping experience” unica nel suo genere, attraverso il supporto di cinque negozi in Europa che entrano a far parte del Gruppo con il claim “Our family is getting bigger, we are part of TheCorner.com”. In particolare, si tratta delle insegne storiche: Tony a Magenta (Mi), Minola a Biella, Gisa 1965 ad Ancona e Chiaravalle e 400 M2 a Marsiglia in Francia. L’obiettivo è quello di creare una rete di vendita sul territorio in sinergia con lo shopping online.

La proposta è vasta: abbigliamento, calzature e accessori dei brand più interessanti del momento: da Gucci a Moncler, passando per Dolce & Gabbana, Stella McCartney, Versace, Fendi ma anche Off-White, Puma e Adidas, per uno stile non solo streetwear. Il fine è quello di presentare su un’unica piattaforma accessibile e di facile consultazione, le proposte più esclusive della moda contemporanea.

“E’ una sfida ambiziosa quella di creare un unicum tra sito web e store fisici. Intendiamo fidelizzare i nostri clienti con una vasta gamma di servizi che vanno ben oltre la vendita del solo prodotto; infatti, collaboriamo con artisti e creativi per realizzare un vero e proprio concetto di ‘lifestyle’ che sia più moderno e al passo con i tempi. Anche attraverso la nostra rubrica, vogliamo diventare un punto di riferimento per gli amanti della moda intesa come arte”, spiega l’imprenditore Vittorio Chalon, co-proprietario del marchio dal 2017 e con un’esperienza pluriventennale nell’ambito del retail.

“Per noi, cambiamento vuol dire comprendere le esigenze dei clienti per offrire loro un servizio variegato che un e-commerce ‘stand-alone’ ancora non possiede”, aggiunge.

(ITALPRESS).