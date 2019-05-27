Elezioni Europee 2019: preferenze dei candidati in provincia di Enna

Elezioni Europee 2019
Per i voto nei Comuni vedi il link: Elezioni Europee 2019 Enna: votanti: 38,59% – M5S 35,39 – PD 18,89 – Lega 18,65 – FI 15,44 – Tutti i Comuni
Preferenze Provincia Enna
PREFERENZE COMUNE DI ENNA
MOVIMENTO 5 STELLE
. .
PREFERENZE COMUNE DI AGIRA
MOVIMENTO 5 STELLE
GIARRUSSO DINO RICCARDO MARIA DETTO IENA 221
CORRAO IGNAZIO 83
MONTAUDO MATILDE 65
DI PIETRO FLAVIA 60
TODDE ALESSANDRA 40
CORRADO GIUSEPPINA ANTONELLA 28
BRUNETTO ANTONIO 27
FORCILLO DONATO 2
LEGA SALVINI PREMIER
SALVINI MATTEO 194
ATTAGUILE ANGELO 61
GELARDA IGOR DETTO IGOR 20
DONATO FRANCESCA 15
TARDINO ANNALISA 12
HOPPS MARIA CONCETTA DETTA MARICO 8
PILLI SONIA 0
PIU MASSIMILIANO 0
PARTITO DEMOCRATICO
BARTOLO PIETRO 159
GIUFFRIDA MICHELA 113
CHINNICI CATERINA 70
CIACCIO LEONARDO 10
PUZZOLO VIRGINIA 4
SODDU ANDREA 2
LICCIARDI ATTILIO 2
SPICOLA CARMELA DETTA MILA 1
FORZA ITALIA
BERLUSCONI SILVIO 107
ROMANO FRANCESCO SAVERIO DETTO SAVERIO 67
MUSOLINO DAFNE 47
MILAZZO GIUSEPPE 14
GIAMMANCO GABRIELLA DETTA GIANMANCO, GIAMMARCO 11
CICU SALVATORE 5
GRECO GABRIELLA 3
IACOLINO GIORGIA 2
FRATELLI D’ITALIA
MELONI GIORGIA 64
STANCANELLI RAFFAELE 41
GERVASI MARIA FERNANDA 11
CANNATA GIOVANNI LUCA 8
VARCHI MARIA CAROLINA 3
RIZZO FRANCESCO DETTO CICCIO 1
ZEDDA ANTONELLA 1
SCARPINATO FRANCESCO PAOLO 0
. .
PREFERENZE COMUNE DI AIDONE
MOVIMENTO 5 STELLE
GIARRUSSO DINO RICCARDO MARIA DETTO IENA 185
MONTAUDO MATILDE 117
CORRADO GIUSEPPINA ANTONELLA 57
CORRAO IGNAZIO 43
BRUNETTO ANTONIO 17
TODDE ALESSANDRA 16
DI PIETRO FLAVIA 7
FORCILLO DONATO 0
LEGA SALVINI PREMIER
SALVINI MATTEO 144
GELARDA IGOR DETTO IGOR 82
TARDINO ANNALISA 33
HOPPS MARIA CONCETTA DETTA MARICO 30
DONATO FRANCESCA 6
ATTAGUILE ANGELO 2
PILLI SONIA 2
PIU MASSIMILIANO 1
PARTITO DEMOCRATICO
BARTOLO PIETRO 171
CHINNICI CATERINA 121
GIUFFRIDA MICHELA 99
PUZZOLO VIRGINIA 8
CIACCIO LEONARDO 6
SPICOLA CARMELA DETTA MILA 3
SODDU ANDREA 2
LICCIARDI ATTILIO 1
FORZA ITALIA
ROMANO FRANCESCO SAVERIO DETTO SAVERIO 104
BERLUSCONI SILVIO 40
MUSOLINO DAFNE 31
MILAZZO GIUSEPPE 26
GIAMMANCO GABRIELLA DETTA GIANMANCO, GIAMMARCO 8
IACOLINO GIORGIA 7
CICU SALVATORE 3
GRECO GABRIELLA 2
FRATELLI D’ITALIA
MELONI GIORGIA 55
STANCANELLI RAFFAELE 52
GERVASI MARIA FERNANDA 10
VARCHI MARIA CAROLINA 2
CANNATA GIOVANNI LUCA 2
RIZZO FRANCESCO DETTO CICCIO 1
ZEDDA ANTONELLA 0
SCARPINATO FRANCESCO PAOLO 0
. .
PREFERENZE COMUNE DI ASSORO
MOVIMENTO 5 STELLE
GIARRUSSO DINO RICCARDO MARIA DETTO IENA 272
CORRAO IGNAZIO 195
MONTAUDO MATILDE 190
DI PIETRO FLAVIA 36
TODDE ALESSANDRA 28
CORRADO GIUSEPPINA ANTONELLA 12
BRUNETTO ANTONIO 4
FORCILLO DONATO 2
PARTITO DEMOCRATICO
PUZZOLO VIRGINIA 316
BARTOLO PIETRO 307
LICCIARDI ATTILIO 116
GIUFFRIDA MICHELA 106
CHINNICI CATERINA 56
SODDU ANDREA 16
CIACCIO LEONARDO 6
SPICOLA CARMELA DETTA MILA 4
FORZA ITALIA
ROMANO FRANCESCO SAVERIO DETTO SAVERIO 140
MILAZZO GIUSEPPE 129
BERLUSCONI SILVIO 65
MUSOLINO DAFNE 60
GIAMMANCO GABRIELLA DETTA GIANMANCO, GIAMMARCO 10
CICU SALVATORE 3
GRECO GABRIELLA 0
IACOLINO GIORGIA 0
LEGA SALVINI PREMIER
SALVINI MATTEO 68
GELARDA IGOR DETTO IGOR 23
DONATO FRANCESCA 3
ATTAGUILE ANGELO 3
HOPPS MARIA CONCETTA DETTA MARICO 3
TARDINO ANNALISA 2
PILLI SONIA 1
PIU MASSIMILIANO 1
+EUROPA – ITALIA IN COMUNE – PDE ITALIA
PUTZOLU PIETRINA 84
FERRANDELLI FABRIZIO 17
FICANI STEFANIA 1
SANO’ GIUSEPPE 0
MANZI SILVJA 0
DE ANDREIS MARCO 0
SAELI MARIA 0
TORRISI ELIA 0
. .
PREFERENZE COMUNE DI BARRAFRANCA
MOVIMENTO 5 STELLE
GIARRUSSO DINO RICCARDO MARIA DETTO IENA 608
CORRAO IGNAZIO 341
MONTAUDO MATILDE 228
CORRADO GIUSEPPINA ANTONELLA 170
DI PIETRO FLAVIA 132
TODDE ALESSANDRA 104
BRUNETTO ANTONIO 39
FORCILLO DONATO 12
FORZA ITALIA
CICU SALVATORE 307
MILAZZO GIUSEPPE 292
ROMANO FRANCESCO SAVERIO DETTO SAVERIO 237
MUSOLINO DAFNE 180
IACOLINO GIORGIA 129
BERLUSCONI SILVIO 127
GIAMMANCO GABRIELLA DETTA GIANMANCO, GIAMMARCO 108
GRECO GABRIELLA 21
PARTITO DEMOCRATICO
GIUFFRIDA MICHELA 339
BARTOLO PIETRO 162
CHINNICI CATERINA 158
SODDU ANDREA 4
SPICOLA CARMELA DETTA MILA 4
PUZZOLO VIRGINIA 3
CIACCIO LEONARDO 3
LICCIARDI ATTILIO 0
LEGA SALVINI PREMIER
SALVINI MATTEO 268
ATTAGUILE ANGELO 73
TARDINO ANNALISA 31
DONATO FRANCESCA 23
GELARDA IGOR DETTO IGOR 22
HOPPS MARIA CONCETTA DETTA MARICO 18
PILLI SONIA 4
PIU MASSIMILIANO 1
FRATELLI D’ITALIA
MELONI GIORGIA 58
STANCANELLI RAFFAELE 25
SCARPINATO FRANCESCO PAOLO 21
CANNATA GIOVANNI LUCA 12
VARCHI MARIA CAROLINA 10
RIZZO FRANCESCO DETTO CICCIO 4
GERVASI MARIA FERNANDA 2
ZEDDA ANTONELLA 0
. .
PREFERENZE COMUNE DI CALASCIBETTA
MOVIMENTO 5 STELLE
GIARRUSSO DINO RICCARDO MARIA DETTO IENA 117
CORRAO IGNAZIO 67
MONTAUDO MATILDE 60
DI PIETRO FLAVIA 35
CORRADO GIUSEPPINA ANTONELLA 23
TODDE ALESSANDRA 22
BRUNETTO ANTONIO 15
FORCILLO DONATO 2
LEGA SALVINI PREMIER
GELARDA IGOR DETTO IGOR 220
SALVINI MATTEO 104
TARDINO ANNALISA 38
HOPPS MARIA CONCETTA DETTA MARICO 13
PILLI SONIA 2
DONATO FRANCESCA 1
ATTAGUILE ANGELO 1
PIU MASSIMILIANO 0
PARTITO DEMOCRATICO
BARTOLO PIETRO 160
CHINNICI CATERINA 117
GIUFFRIDA MICHELA 93
CIACCIO LEONARDO 18
PUZZOLO VIRGINIA 7
SPICOLA CARMELA DETTA MILA 3
SODDU ANDREA 1
LICCIARDI ATTILIO 0
FORZA ITALIA
ROMANO FRANCESCO SAVERIO DETTO SAVERIO 116
MILAZZO GIUSEPPE 50
BERLUSCONI SILVIO 32
MUSOLINO DAFNE 28
GIAMMANCO GABRIELLA DETTA GIANMANCO, GIAMMARCO 16
GRECO GABRIELLA 6
IACOLINO GIORGIA 3
CICU SALVATORE 2
FRATELLI D’ITALIA
MELONI GIORGIA 37
STANCANELLI RAFFAELE 32
CANNATA GIOVANNI LUCA 9
VARCHI MARIA CAROLINA 7
SCARPINATO FRANCESCO PAOLO 2
RIZZO FRANCESCO DETTO CICCIO 1
GERVASI MARIA FERNANDA 0
ZEDDA ANTONELLA 0
. .
PREFERENZE COMUNE DI CATENANUOVA
MOVIMENTO 5 STELLE
GIARRUSSO DINO RICCARDO MARIA DETTO IENA 361
CORRAO IGNAZIO 205
MONTAUDO MATILDE 202
TODDE ALESSANDRA 34
DI PIETRO FLAVIA 33
CORRADO GIUSEPPINA ANTONELLA 30
BRUNETTO ANTONIO 8
FORCILLO DONATO 2
PARTITO DEMOCRATICO
BARTOLO PIETRO 149
GIUFFRIDA MICHELA 80
CHINNICI CATERINA 77
PUZZOLO VIRGINIA 71
LICCIARDI ATTILIO 2
CIACCIO LEONARDO 1
SODDU ANDREA 0
SPICOLA CARMELA DETTA MILA 0
LEGA SALVINI PREMIER
SALVINI MATTEO 186
GELARDA IGOR DETTO IGOR 82
HOPPS MARIA CONCETTA DETTA MARICO 69
TARDINO ANNALISA 37
DONATO FRANCESCA 13
ATTAGUILE ANGELO 4
PILLI SONIA 3
PIU MASSIMILIANO 1
FORZA ITALIA
BERLUSCONI SILVIO 71
GIAMMANCO GABRIELLA DETTA GIANMANCO, GIAMMARCO 42
CICU SALVATORE 30
MILAZZO GIUSEPPE 26
ROMANO FRANCESCO SAVERIO DETTO SAVERIO 17
IACOLINO GIORGIA 16
MUSOLINO DAFNE 4
GRECO GABRIELLA 1
FRATELLI D’ITALIA
MELONI GIORGIA 18
STANCANELLI RAFFAELE 17
CANNATA GIOVANNI LUCA 10
VARCHI MARIA CAROLINA 3
GERVASI MARIA FERNANDA 0
RIZZO FRANCESCO DETTO CICCIO 0
ZEDDA ANTONELLA 0
SCARPINATO FRANCESCO PAOLO 0
. .
PREFERENZE COMUNE DI CENTURIPE
MOVIMENTO 5 STELLE
GIARRUSSO DINO RICCARDO MARIA DETTO IENA 624
MONTAUDO MATILDE 428
CORRAO IGNAZIO 315
DI PIETRO FLAVIA 46
TODDE ALESSANDRA 31
CORRADO GIUSEPPINA ANTONELLA 17
BRUNETTO ANTONIO 10
FORCILLO DONATO 2
PARTITO DEMOCRATICO
BARTOLO PIETRO 230
CHINNICI CATERINA 157
GIUFFRIDA MICHELA 91
CIACCIO LEONARDO 89
PUZZOLO VIRGINIA 8
SPICOLA CARMELA DETTA MILA 3
SODDU ANDREA 1
LICCIARDI ATTILIO 0
LEGA SALVINI PREMIER
SALVINI MATTEO 146
GELARDA IGOR DETTO IGOR 63
HOPPS MARIA CONCETTA DETTA MARICO 49
DONATO FRANCESCA 16
TARDINO ANNALISA 16
ATTAGUILE ANGELO 8
PILLI SONIA 2
PIU MASSIMILIANO 0
FORZA ITALIA
ROMANO FRANCESCO SAVERIO DETTO SAVERIO 86
MILAZZO GIUSEPPE 45
BERLUSCONI SILVIO 35
IACOLINO GIORGIA 20
GIAMMANCO GABRIELLA DETTA GIANMANCO, GIAMMARCO 18
GRECO GABRIELLA 11
CICU SALVATORE 7
MUSOLINO DAFNE 1
PARTITO PIRATA
CALCAGNO STEFANIA 7
DI LIBERTO LUIGI 0
BARGU CRISTINA DIANA 0
BORILE PAUL STEPHEN 0
BONANNO SARA 0
CUOMO ROSARIA 0
SOMMA EMMANUELE 0
. .
PREFERENZE COMUNE DI CERAMI
FORZA ITALIA
ROMANO FRANCESCO SAVERIO DETTO SAVERIO 56
BERLUSCONI SILVIO 47
MUSOLINO DAFNE 43
MILAZZO GIUSEPPE 43
GIAMMANCO GABRIELLA DETTA GIANMANCO, GIAMMARCO 11
CICU SALVATORE 3
IACOLINO GIORGIA 1
GRECO GABRIELLA 0
LEGA SALVINI PREMIER
SALVINI MATTEO 63
TARDINO ANNALISA 12
GELARDA IGOR DETTO IGOR 8
DONATO FRANCESCA 5
ATTAGUILE ANGELO 5
PIU MASSIMILIANO 2
HOPPS MARIA CONCETTA DETTA MARICO 0
MOVIMENTO 5 STELLE
GIARRUSSO DINO RICCARDO MARIA DETTO IENA 24
BRUNETTO ANTONIO 10
CORRAO IGNAZIO 9
MONTAUDO MATILDE 9
TODDE ALESSANDRA 6
DI PIETRO FLAVIA 4
CORRADO GIUSEPPINA ANTONELLA 4
FORCILLO DONATO 0
PARTITO DEMOCRATICO
BARTOLO PIETRO 45
GIUFFRIDA MICHELA 15
CHINNICI CATERINA 14
PUZZOLO VIRGINIA 1
CIACCIO LEONARDO 1
SODDU ANDREA 0
LICCIARDI ATTILIO 0
SPICOLA CARMELA DETTA MILA 0
FRATELLI D’ITALIA
MELONI GIORGIA 36
STANCANELLI RAFFAELE 32
VARCHI MARIA CAROLINA 15
CANNATA GIOVANNI LUCA 15
GERVASI MARIA FERNANDA 0
RIZZO FRANCESCO DETTO CICCIO 0
ZEDDA ANTONELLA 0
SCARPINATO FRANCESCO PAOLO 0
. .
PREFERENZE COMUNE DI GAGLIANO C.TO
MOVIMENTO 5 STELLE
CORRAO IGNAZIO 108
MONTAUDO MATILDE 85
GIARRUSSO DINO RICCARDO MARIA DETTO IENA 69
TODDE ALESSANDRA 11
DI PIETRO FLAVIA 11
CORRADO GIUSEPPINA ANTONELLA 6
BRUNETTO ANTONIO 2
FORCILLO DONATO 0
LEGA SALVINI PREMIER
GELARDA IGOR DETTO IGOR 112
SALVINI MATTEO 91
HOPPS MARIA CONCETTA DETTA MARICO 22
DONATO FRANCESCA 15
TARDINO ANNALISA 12
ATTAGUILE ANGELO 11
PILLI SONIA 0
PIU MASSIMILIANO 0
PARTITO DEMOCRATICO
BARTOLO PIETRO 74
CHINNICI CATERINA 55
GIUFFRIDA MICHELA 32
PUZZOLO VIRGINIA 4
SPICOLA CARMELA DETTA MILA 4
SODDU ANDREA 1
LICCIARDI ATTILIO 0
CIACCIO LEONARDO 0
FORZA ITALIA
BERLUSCONI SILVIO 71
ROMANO FRANCESCO SAVERIO DETTO SAVERIO 48
GIAMMANCO GABRIELLA DETTA GIANMANCO, GIAMMARCO 32
IACOLINO GIORGIA 15
MILAZZO GIUSEPPE 6
MUSOLINO DAFNE 5
CICU SALVATORE 3
GRECO GABRIELLA 3
FRATELLI D’ITALIA
MELONI GIORGIA 11
CANNATA GIOVANNI LUCA 7
STANCANELLI RAFFAELE 6
VARCHI MARIA CAROLINA 5
RIZZO FRANCESCO DETTO CICCIO 2
GERVASI MARIA FERNANDA 1
ZEDDA ANTONELLA 0
SCARPINATO FRANCESCO PAOLO 0
. .
PREFERENZE COMUNE DI LEONFORTE
MOVIMENTO 5 STELLE
GIARRUSSO DINO RICCARDO MARIA DETTO IENA 461
CORRAO IGNAZIO 368
DI PIETRO FLAVIA 166
MONTAUDO MATILDE 137
TODDE ALESSANDRA 75
CORRADO GIUSEPPINA ANTONELLA 74
BRUNETTO ANTONIO 38
FORCILLO DONATO 9
PARTITO DEMOCRATICO
BARTOLO PIETRO 450
CHINNICI CATERINA 270
GIUFFRIDA MICHELA 71
SPICOLA CARMELA DETTA MILA 26
PUZZOLO VIRGINIA 7
SODDU ANDREA 4
LICCIARDI ATTILIO 2
CIACCIO LEONARDO 1
FORZA ITALIA
BERLUSCONI SILVIO 223
MILAZZO GIUSEPPE 197
ROMANO FRANCESCO SAVERIO DETTO SAVERIO 142
MUSOLINO DAFNE 141
GIAMMANCO GABRIELLA DETTA GIANMANCO, GIAMMARCO 79
CICU SALVATORE 42
GRECO GABRIELLA 3
IACOLINO GIORGIA 2
LEGA SALVINI PREMIER
SALVINI MATTEO 239
GELARDA IGOR DETTO IGOR 60
TARDINO ANNALISA 34
DONATO FRANCESCA 21
ATTAGUILE ANGELO 3
HOPPS MARIA CONCETTA DETTA MARICO 2
PILLI SONIA 0
PIU MASSIMILIANO 0
FRATELLI D’ITALIA
MELONI GIORGIA 180
STANCANELLI RAFFAELE 134
GERVASI MARIA FERNANDA 124
CANNATA GIOVANNI LUCA 33
SCARPINATO FRANCESCO PAOLO 26
VARCHI MARIA CAROLINA 10
RIZZO FRANCESCO DETTO CICCIO 4
ZEDDA ANTONELLA 0
. .
PREFERENZE COMUNE DI NICOSIA
MOVIMENTO 5 STELLE
GIARRUSSO DINO RICCARDO MARIA DETTO IENA 463
MONTAUDO MATILDE 182
CORRAO IGNAZIO 178
DI PIETRO FLAVIA 135
TODDE ALESSANDRA 53
CORRADO GIUSEPPINA ANTONELLA 46
BRUNETTO ANTONIO 32
FORCILLO DONATO 0
LEGA SALVINI PREMIER
SALVINI MATTEO 328
GELARDA IGOR DETTO IGOR 299
HOPPS MARIA CONCETTA DETTA MARICO 37
DONATO FRANCESCA 27
TARDINO ANNALISA 15
ATTAGUILE ANGELO 10
PILLI SONIA 2
PIU MASSIMILIANO 0
FORZA ITALIA
ROMANO FRANCESCO SAVERIO DETTO SAVERIO 355
GIAMMANCO GABRIELLA DETTA GIANMANCO, GIAMMARCO 207
BERLUSCONI SILVIO 188
MILAZZO GIUSEPPE 159
MUSOLINO DAFNE 80
GRECO GABRIELLA 14
IACOLINO GIORGIA 12
CICU SALVATORE 7
PARTITO DEMOCRATICO
BARTOLO PIETRO 462
CHINNICI CATERINA 324
GIUFFRIDA MICHELA 173
PUZZOLO VIRGINIA 44
CIACCIO LEONARDO 8
SPICOLA CARMELA DETTA MILA 7
LICCIARDI ATTILIO 4
SODDU ANDREA 3
FRATELLI D’ITALIA
CANNATA GIOVANNI LUCA 243
MELONI GIORGIA 106
STANCANELLI RAFFAELE 66
VARCHI MARIA CAROLINA 60
GERVASI MARIA FERNANDA 6
ZEDDA ANTONELLA 2
RIZZO FRANCESCO DETTO CICCIO 0
SCARPINATO FRANCESCO PAOLO 0
. .
PREFERENZE COMUNE DI NISSORIA
MOVIMENTO 5 STELLE
GIARRUSSO DINO RICCARDO MARIA DETTO IENA 167
MONTAUDO MATILDE 54
DI PIETRO FLAVIA 51
CORRADO GIUSEPPINA ANTONELLA 29
CORRAO IGNAZIO 17
BRUNETTO ANTONIO 15
TODDE ALESSANDRA 11
FORCILLO DONATO 2
FORZA ITALIA
MILAZZO GIUSEPPE 94
ROMANO FRANCESCO SAVERIO DETTO SAVERIO 28
BERLUSCONI SILVIO 22
MUSOLINO DAFNE 18
GIAMMANCO GABRIELLA DETTA GIANMANCO, GIAMMARCO 5
CICU SALVATORE 3
GRECO GABRIELLA 3
IACOLINO GIORGIA 1
LEGA SALVINI PREMIER
SALVINI MATTEO 65
GELARDA IGOR DETTO IGOR 63
DONATO FRANCESCA 20
TARDINO ANNALISA 18
ATTAGUILE ANGELO 5
HOPPS MARIA CONCETTA DETTA MARICO 5
PILLI SONIA 2
PIU MASSIMILIANO 0
FRATELLI D’ITALIA
STANCANELLI RAFFAELE 122
MELONI GIORGIA 107
GERVASI MARIA FERNANDA 86
CANNATA GIOVANNI LUCA 8
VARCHI MARIA CAROLINA 2
SCARPINATO FRANCESCO PAOLO 1
RIZZO FRANCESCO DETTO CICCIO 0
ZEDDA ANTONELLA 0
PARTITO DEMOCRATICO
BARTOLO PIETRO 78
CHINNICI CATERINA 34
GIUFFRIDA MICHELA 13
PUZZOLO VIRGINIA 12
SODDU ANDREA 1
CIACCIO LEONARDO 1
SPICOLA CARMELA DETTA MILA 1
LICCIARDI ATTILIO 0
. .
PREFERENZE COMUNE DI PIAZZA ARMERINA
MOVIMENTO 5 STELLE
GIARRUSSO DINO RICCARDO MARIA DETTO IENA 610
CORRAO IGNAZIO 182
MONTAUDO MATILDE 142
DI PIETRO FLAVIA 111
TODDE ALESSANDRA 85
CORRADO GIUSEPPINA ANTONELLA 61
BRUNETTO ANTONIO 33
FORCILLO DONATO 4
LEGA SALVINI PREMIER
SALVINI MATTEO 893
TARDINO ANNALISA 98
DONATO FRANCESCA 66
GELARDA IGOR DETTO IGOR 40
ATTAGUILE ANGELO 27
HOPPS MARIA CONCETTA DETTA MARICO 12
PILLI SONIA 6
PIU MASSIMILIANO 5
FORZA ITALIA
ROMANO FRANCESCO SAVERIO DETTO SAVERIO 673
BERLUSCONI SILVIO 219
MILAZZO GIUSEPPE 110
MUSOLINO DAFNE 50
IACOLINO GIORGIA 20
GIAMMANCO GABRIELLA DETTA GIANMANCO, GIAMMARCO 16
GRECO GABRIELLA 10
CICU SALVATORE 4
PARTITO DEMOCRATICO
BARTOLO PIETRO 549
CHINNICI CATERINA 529
GIUFFRIDA MICHELA 86
PUZZOLO VIRGINIA 47
SPICOLA CARMELA DETTA MILA 22
CIACCIO LEONARDO 16
SODDU ANDREA 6
LICCIARDI ATTILIO 2
FRATELLI D’ITALIA
MELONI GIORGIA 120
STANCANELLI RAFFAELE 59
VARCHI MARIA CAROLINA 25
CANNATA GIOVANNI LUCA 21
SCARPINATO FRANCESCO PAOLO 9
RIZZO FRANCESCO DETTO CICCIO 2
GERVASI MARIA FERNANDA 1
ZEDDA ANTONELLA 1
. .
PREFERENZE COMUNE DI PIETRAPERZIA
MOVIMENTO 5 STELLE
CORRAO IGNAZIO 137
GIARRUSSO DINO RICCARDO MARIA DETTO IENA 102
CORRADO GIUSEPPINA ANTONELLA 60
DI PIETRO FLAVIA 38
TODDE ALESSANDRA 28
MONTAUDO MATILDE 25
BRUNETTO ANTONIO 10
FORCILLO DONATO 2
LEGA SALVINI PREMIER
SALVINI MATTEO 239
TARDINO ANNALISA 14
DONATO FRANCESCA 12
GELARDA IGOR DETTO IGOR 5
PILLI SONIA 4
ATTAGUILE ANGELO 3
HOPPS MARIA CONCETTA DETTA MARICO 1
PIU MASSIMILIANO 0
FORZA ITALIA
BERLUSCONI SILVIO 140
ROMANO FRANCESCO SAVERIO DETTO SAVERIO 98
CICU SALVATORE 47
MUSOLINO DAFNE 44
MILAZZO GIUSEPPE 37
GIAMMANCO GABRIELLA DETTA GIANMANCO, GIAMMARCO 34
IACOLINO GIORGIA 32
GRECO GABRIELLA 8
PARTITO DEMOCRATICO
BARTOLO PIETRO 225
CHINNICI CATERINA 220
GIUFFRIDA MICHELA 23
SPICOLA CARMELA DETTA MILA 6
CIACCIO LEONARDO 5
PUZZOLO VIRGINIA 3
LICCIARDI ATTILIO 1
SODDU ANDREA 0
FRATELLI D’ITALIA
SCARPINATO FRANCESCO PAOLO 113
MELONI GIORGIA 72
STANCANELLI RAFFAELE 27
VARCHI MARIA CAROLINA 24
CANNATA GIOVANNI LUCA 4
GERVASI MARIA FERNANDA 2
RIZZO FRANCESCO DETTO CICCIO 2
ZEDDA ANTONELLA 0
. .
PREFERENZE COMUNE DI REGALBUTO
MOVIMENTO 5 STELLE
CORRAO IGNAZIO 201
GIARRUSSO DINO RICCARDO MARIA DETTO IENA 197
MONTAUDO MATILDE 179
DI PIETRO FLAVIA 45
TODDE ALESSANDRA 31
BRUNETTO ANTONIO 25
CORRADO GIUSEPPINA ANTONELLA 10
FORCILLO DONATO 0
LEGA SALVINI PREMIER
SALVINI MATTEO 171
GELARDA IGOR DETTO IGOR 55
TARDINO ANNALISA 19
DONATO FRANCESCA 14
HOPPS MARIA CONCETTA DETTA MARICO 12
ATTAGUILE ANGELO 5
PIU MASSIMILIANO 5
PARTITO DEMOCRATICO
BARTOLO PIETRO 151
GIUFFRIDA MICHELA 108
CHINNICI CATERINA 72
PUZZOLO VIRGINIA 21
SPICOLA CARMELA DETTA MILA 3
SODDU ANDREA 1
LICCIARDI ATTILIO 1
CIACCIO LEONARDO 1
FORZA ITALIA
ROMANO FRANCESCO SAVERIO DETTO SAVERIO 112
MILAZZO GIUSEPPE 106
MUSOLINO DAFNE 91
BERLUSCONI SILVIO 64
CICU SALVATORE 54
GIAMMANCO GABRIELLA DETTA GIANMANCO, GIAMMARCO 41
IACOLINO GIORGIA 10
GRECO GABRIELLA 1
FRATELLI D’ITALIA
STANCANELLI RAFFAELE 202
MELONI GIORGIA 133
GERVASI MARIA FERNANDA 79
ZEDDA ANTONELLA 15
CANNATA GIOVANNI LUCA 9
VARCHI MARIA CAROLINA 0
RIZZO FRANCESCO DETTO CICCIO 0
SCARPINATO FRANCESCO PAOLO 0
. .
PREFERENZE COMUNE DI SPERLINGA
FORZA ITALIA
ROMANO FRANCESCO SAVERIO DETTO SAVERIO 59
GIAMMANCO GABRIELLA DETTA GIANMANCO, GIAMMARCO 52
BERLUSCONI SILVIO 23
MUSOLINO DAFNE 23
MILAZZO GIUSEPPE 14
GRECO GABRIELLA 1
CICU SALVATORE 0
IACOLINO GIORGIA 0
MOVIMENTO 5 STELLE
GIARRUSSO DINO RICCARDO MARIA DETTO IENA 33
DI PIETRO FLAVIA 13
CORRAO IGNAZIO 9
MONTAUDO MATILDE 6
TODDE ALESSANDRA 2
FORCILLO DONATO 0
BRUNETTO ANTONIO 0
CORRADO GIUSEPPINA ANTONELLA 0
LEGA SALVINI PREMIER
SALVINI MATTEO 23
DONATO FRANCESCA 16
GELARDA IGOR DETTO IGOR 8
ATTAGUILE ANGELO 0
HOPPS MARIA CONCETTA DETTA MARICO 0
PILLI SONIA 0
PIU MASSIMILIANO 0
TARDINO ANNALISA 0
PARTITO DEMOCRATICO
CHINNICI CATERINA 16
BARTOLO PIETRO 14
GIUFFRIDA MICHELA 11
CIACCIO LEONARDO 4
LICCIARDI ATTILIO 1
SODDU ANDREA 0
PUZZOLO VIRGINIA 0
SPICOLA CARMELA DETTA MILA 0
FRATELLI D’ITALIA
MELONI GIORGIA 8
STANCANELLI RAFFAELE 5
CANNATA GIOVANNI LUCA 5
GERVASI MARIA FERNANDA 5
VARCHI MARIA CAROLINA 0
RIZZO FRANCESCO DETTO CICCIO 0
ZEDDA ANTONELLA 0
SCARPINATO FRANCESCO PAOLO 0
. .
PREFERENZE COMUNE DI TROINA
PARTITO DEMOCRATICO
BARTOLO PIETRO 532
CHINNICI CATERINA 400
SPICOLA CARMELA DETTA MILA 199
GIUFFRIDA MICHELA 131
PUZZOLO VIRGINIA 86
CIACCIO LEONARDO 64
SODDU ANDREA 6
LICCIARDI ATTILIO 2
MOVIMENTO 5 STELLE
CORRAO IGNAZIO 268
GIARRUSSO DINO RICCARDO MARIA DETTO IENA 108
DI PIETRO FLAVIA 45
MONTAUDO MATILDE 31
TODDE ALESSANDRA 22
CORRADO GIUSEPPINA ANTONELLA 18
FORCILLO DONATO 5
BRUNETTO ANTONIO 2
LEGA SALVINI PREMIER
SALVINI MATTEO 287
TARDINO ANNALISA 109
ATTAGUILE ANGELO 98
GELARDA IGOR DETTO IGOR 25
DONATO FRANCESCA 12
HOPPS MARIA CONCETTA DETTA MARICO 8
PIU MASSIMILIANO 4
FORZA ITALIA
BERLUSCONI SILVIO 66
ROMANO FRANCESCO SAVERIO DETTO SAVERIO 45
GIAMMANCO GABRIELLA DETTA GIANMANCO, GIAMMARCO 19
MILAZZO GIUSEPPE 13
CICU SALVATORE 11
MUSOLINO DAFNE 8
IACOLINO GIORGIA 3
GRECO GABRIELLA 2
FRATELLI D’ITALIA
STANCANELLI RAFFAELE 139
MELONI GIORGIA 85
CANNATA GIOVANNI LUCA 25
VARCHI MARIA CAROLINA 2
SCARPINATO FRANCESCO PAOLO 2
GERVASI MARIA FERNANDA 0
RIZZO FRANCESCO DETTO CICCIO 0
ZEDDA ANTONELLA 0
. .
PREFERENZE COMUNE DI VALGUARNERA
MOVIMENTO 5 STELLE
CORRAO IGNAZIO 362
GIARRUSSO DINO RICCARDO MARIA DETTO IENA 224
MONTAUDO MATILDE 72
DI PIETRO FLAVIA 69
TODDE ALESSANDRA 53
CORRADO GIUSEPPINA ANTONELLA 24
BRUNETTO ANTONIO 10
FORCILLO DONATO 1
FORZA ITALIA
MUSOLINO DAFNE 208
BERLUSCONI SILVIO 121
ROMANO FRANCESCO SAVERIO DETTO SAVERIO 102
MILAZZO GIUSEPPE 73
GIAMMANCO GABRIELLA DETTA GIANMANCO, GIAMMARCO 64
CICU SALVATORE 19
IACOLINO GIORGIA 13
GRECO GABRIELLA 6
LEGA SALVINI PREMIER
SALVINI MATTEO 217
GELARDA IGOR DETTO IGOR 74
HOPPS MARIA CONCETTA DETTA MARICO 41
TARDINO ANNALISA 29
DONATO FRANCESCA 20
ATTAGUILE ANGELO 4
PILLI SONIA 3
PIU MASSIMILIANO 0
PARTITO DEMOCRATICO
CHINNICI CATERINA 168
BARTOLO PIETRO 134
GIUFFRIDA MICHELA 29
PUZZOLO VIRGINIA 6
CIACCIO LEONARDO 3
SPICOLA CARMELA DETTA MILA 3
LICCIARDI ATTILIO 2
SODDU ANDREA 0
FRATELLI D’ITALIA
CANNATA GIOVANNI LUCA 24
MELONI GIORGIA 21
STANCANELLI RAFFAELE 11
SCARPINATO FRANCESCO PAOLO 3
VARCHI MARIA CAROLINA 2
GERVASI MARIA FERNANDA 2
RIZZO FRANCESCO DETTO CICCIO 1
ZEDDA ANTONELLA 1
. .
PREFERENZE COMUNE DI VILLAROSA
MOVIMENTO 5 STELLE
GIARRUSSO DINO RICCARDO MARIA DETTO IENA 97
CORRAO IGNAZIO 59
DI PIETRO FLAVIA 53
CORRADO GIUSEPPINA ANTONELLA 36
TODDE ALESSANDRA 33
MONTAUDO MATILDE 18
BRUNETTO ANTONIO 16
FORCILLO DONATO 4
LEGA SALVINI PREMIER
SALVINI MATTEO 126
GELARDA IGOR DETTO IGOR 67
TARDINO ANNALISA 21
HOPPS MARIA CONCETTA DETTA MARICO 17
ATTAGUILE ANGELO 6
DONATO FRANCESCA 4
PILLI SONIA 1
PIU MASSIMILIANO 0
PARTITO DEMOCRATICO
CHINNICI CATERINA 119
BARTOLO PIETRO 76
GIUFFRIDA MICHELA 28
PUZZOLO VIRGINIA 13
CIACCIO LEONARDO 3
LICCIARDI ATTILIO 2
SODDU ANDREA 0
SPICOLA CARMELA DETTA MILA 0
FORZA ITALIA
BERLUSCONI SILVIO 58
MILAZZO GIUSEPPE 46
ROMANO FRANCESCO SAVERIO DETTO SAVERIO 40
CICU SALVATORE 36
MUSOLINO DAFNE 24
GRECO GABRIELLA 12
IACOLINO GIORGIA 12
GIAMMANCO GABRIELLA DETTA GIANMANCO, GIAMMARCO 10
FRATELLI D’ITALIA
MELONI GIORGIA 41
STANCANELLI RAFFAELE 22
CANNATA GIOVANNI LUCA 12
GERVASI MARIA FERNANDA 3
VARCHI MARIA CAROLINA 1
RIZZO FRANCESCO DETTO CICCIO 1
ZEDDA ANTONELLA 1
SCARPINATO FRANCESCO PAOLO 0