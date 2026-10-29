Enna, lavori Enel in centro: divieti di sosta e modifiche alla viabilità

Nuovi lavori alla rete elettrica cambieranno la viabilità nel centro di Enna nei prossimi giorni. Il Comune ha emanato due ordinanze per consentire gli interventi commissionati da E-Distribuzione, società del gruppo Enel. Previsti divieti di sosta in diverse strade e modifiche temporanee alla circolazione.

Divieti di sosta in tre zone

L’ordinanza numero 510 del 29 ottobre 2026 riguarda piazza Vittorio Emanuele, via Vulturo e via Varisano. In piazza Vittorio Emanuele, sul lato della chiesa di San Francesco, il divieto di sosta sarà in vigore dal 29 ottobre al 14 novembre. In via Vulturo, nel tratto indicato dal Comune, i divieti scatteranno dal 2 al 7 novembre. In via Varisano, invece, saranno attivi dal 9 al 14 novembre.

In tutte le zone interessate, il divieto sarà valido dalle 7 alle 17 e prevede la rimozione forzata delle auto parcheggiate.



Cambia la circolazione in via Sant’Agata

L’ordinanza numero 511 riguarda invece via Sant’Agata, dove sono previsti lavori di scavo per realizzare una nuova rete elettrica di media tensione. Gli interventi si svolgeranno dal 3 al 13 novembre, dalle 7 alle 17. Nello stesso periodo sarà vietato parcheggiare, con rimozione forzata, nel tratto compreso tra corso Sicilia e via Kamuth. Sarà inoltre istituito il senso unico di marcia verso corso Sicilia nel tratto tra via Cascino e corso Sicilia. La limitazione non riguarderà autobus e mezzi pesanti, che potranno transitare in entrambe le direzioni con l’assistenza del personale incaricato dalla ditta che esegue i lavori.



Percorsi alternativi per raggiungere il centro

Le modifiche interesseranno anche gli automobilisti diretti verso il centro cittadino. Chi arriverà da viale Diaz, corso Sicilia o dalla strada provinciale 2 dovrà seguire percorsi alternativi.

Per raggiungere la zona del Castello di Lombardia sarà necessario passare da via Vittorio Emanuele e via Kamuth. Chi invece dovrà raggiungere via Pergusa dovrà proseguire fino all’incrocio con via Cascino.

