Enna, vince la solidarietà. Una giornata, un naso rosso, un cuore pieno di emozioni

La 15ª Giornata Del Naso Rosso si presenta così per la città di Enna, tra balli, flashmob, giocoleria, truccabimbi e mille risate ad Enna Mercato con chi, quel giorno, ha voluto ritagliare un piccolo spazio per i clown di corsia dell’associazione Happy Smile ONLUS.

“I cittadini, grandi e piccoli, hanno sposato con gran cuore la nostra causa partecipando attivamente anche alla raccolta fondi attivata per Vip Italia ODV, per il finanziamento di tantissimi progetti rivolti alla clownterapia, sia in Italia che all’estero, per un mondo tutto in positivo”.



Un segnale forte e solidale da parte degli ennesi è stato dunque l’ingrediente segreto con cui l’associazione Happy Smile Onlus ha portato avanti la sua missione della 15ª Giornata del Naso Rosso.

Nel corso della giornata un gruppo di clown di corsia si è diretto verso l’ospedale Umberto I di Enna nei reparti di Pediatria, Ostetricia, Ginecologia e Pronto Soccorso per svolgere il servizio settimanale di clownterapia, ma soprattutto, per portare la Giornata del Naso Rosso anche fra i reparti.

Per concludere la giornata l’associazione Happy Smile Onlus ha organizzato un flashmob animato da luci e palloncini luminosi intorno all’Ospedale Umberto I di Enna per dare la buonanotte a tutti i pazienti e i medici di turno presenti in ospedale.



“Ringraziamo pienamente i F.lli Arena per la grande ospitalità dataci presso il Centro commerciale di Enna Mercato. Meravigliosi padroni di casa, sensibili alla nostra mission, anche quest’anno hanno ospitato l’Associazione Happy Smile Onlus per la realizzazione di un grande evento quale la Giornata del Naso Rosso 2019. E assieme a loro vogliamo ringraziare anche tutto lo staff operativo del Centro Enna Mercato per l’accoglienza, la cortesia, la gentilezza e la simpatia di ognuno di loro. Un caloroso ringraziamento ai medici del pronto soccorso per averci concesso di augurare la buonanotte ai pazienti e per averci permesso di stare a loro fianco. Ringraziamo Giulio Assennato, un piccolo ometto che ha contribuito, con la sua voce, ad animare la nostra grande festa. Infine, ma non per ultimo, un sentito ringraziamento va a tutti coloro che si sono soffermati per conoscere la nostra mission, per averci regalato tanti sorrisi e per aver reso grande la Giornata del Naso Rosso 2019.”

L’associazione Happy Smile, dopo il successo Solidale della 15ª Giornata del Naso Rosso 2019, vi aspetta ad Enna, sabato 1 giugno presso piazza Papa Giovanni XXIII (Carmine), per condividere insieme un altro momento di solidarietà ennese!