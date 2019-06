JUVE, PARATICI “SU TECNICO IDEE CHIARE, MA CI VUOLE UN PO’ DI TEMPO”

NAPOLI (ITALPRESS) – Ancora un po’ di tempo. Che si tratti di ore, uno o più giorni non è dato sapere. Il direttore sportivo della Juventus, Fabio Paratici, a Napoli tra i premiati di Football Leader, non si sbilancia sul successore di Massimiliano Allegri. “Abbiamo le idee molto chiare, stiamo lavorando, ci vuole un attimo di tempo – ha spiegato a margine di Football Leader -. Abbiamo un range di allenatori, non un solo tecnico, stiamo lavorando, ancora un po’ e poi ci sarà il nome, non c’è un time limit, siamo molto tranquilli”. Nessuna voglia di commentare le voci di mercato e i nomi che vengono accostati alla Juve, da Chiesa a Pogba, passando per James Rodriguez. “Aspettiamo il nuovo allenatore per fare le valutazioni con lui sulla nostra rosa e le eventuali modifiche da fare, quando arriverà il nuovo tecnico ragioneremo su tutto”, ha spiegato Paratici che, invece, si sofferma volentieri su Cristiano Ronaldo, il grande colpo di mercato della scorsa estate che ha dato tantissimo alla squadra e al campionato, ma che non è stato sufficiente per il salto di qualità in Champions League.

“C’è poco da dire su un giocatore come lui che da 15 anni gioca ai massimi livelli, ha fatto una stagione straordinaria, ha portato, non solo alla Juve ma credo a tutto il calcio italiano, un nuovo entusiasmo – spiega Paratici -, per questo dobbiamo ringraziare il presidente della Juve che ha dato la possibilità a tutti gli appassionati di vedere il miglior giocatore del mondo ogni domenica negli stadi italiani. Hazard al Real? Il Real è sempre una grande squadra, un grande club e una grande istituzione”.

(ITALPRESS).