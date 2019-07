Daniele Pidone neo Assessore al Comune di Nicosia, ci permettiamo qualche commento

Share 0 Share Share

Aprendo quest’oggi la mail, ritroviamo il seguente comunicato.

“La lista civica “Impegno Comune” nel dare conto alla cittadinanza degli avvicendamenti e nomine che hanno interessato i propri membri nell’ambito della compagine amministrativa, sente il bisogno di ringraziare il Sindaco Luigi Bonelli per la fiducia concessa in questi anni.

Fiducia che riteniamo anche conquistata e coltivata sul campo attraverso l’impegno giornaliero dei tanti e diversi giovani appartenenti a questo progetto politico il cui primo obiettivo è stato ed è quello di invogliare ragazzi e ragazze volenterosi a scommettersi attivamente per il proprio territorio e avvicinarsi alla politica quale “arte di governare la polis” nell’interesse della cosa pubblica.

L’impegno messo in atto e la fiducia concessaci e sempre rinnovata si concretizzano ulteriormente quest’oggi con la designazione ad Assessore di Daniele Pidone che, da componente del cda dell’A.S.S.P., lascia spazio ad un’altra giovane, Elisa Romano, per questo importante ruolo, mentre Assunta Aniceto sarà designato come rappresentante del cda dell’Opera Pia “Bernando Di Falco”.

Un ulteriore ringraziamento, unito al rinnovo della nostra solidarietà, sentiamo di rivolgere al nostro “compagno di squadra” Ivan Bonomo che con lungimirante responsabilità e maturità, alla luce dei fatti a questi occorsi e preso atto delle impreviste lungaggini procedimentali, ha deciso di “restare in panchina” all’interno di questa importante partita per il nostro territorio, sperando di riaverlo in campo nel più breve tempo possibile.

Esprimiamo, quindi, un forte in bocca al lupo e un augurio di buon lavoro a Daniele, Elisa e Assunta per le loro nomine, esempi paradigmatici di giovani che si spendono per amore di Nicosia.

IMPEGNO COMUNE”.

Potremmo finire qui l’articolo, ma siccome ancora non siamo stanchi o pronti per il pensionamento, ci permettiamo qualche commento vista la bella notizia. Bella, innanzitutto, perché questa nomina non è la “sostituzione di” qualcun altro, ma un’integrazione, per come approvato dall’Ars sull’aumento di numero di assessori nominabili dal Sindaco. Bella perché, come si evince dal comunicato, i giovani a Nicosia sono sempre più protagonisti, prendendo in mano il loro presente e cavalcando il loro destino, andando con coraggio controcorrente rispetto alle politiche di svuotamento delle periferie geografiche d’Italia in favore dei macro centri. Bella perché le nomine non avvengono attraverso chissà quale manuale Cencelli, ma in ottica di maturità e responsabilità. Daniele Pidone, precedentemente componente del cda dell’A.S.S.P., lascia spazio ad un’altra giovane, Elisa Romano, per questo importante ruolo, mentre Assunta Aniceto sarà designata come rappresentante del cda dell’Opera Pia “Bernando Di Falco”.

Un augurio quindi di buon lavoro al neo assessore Daniele Pidone, a Elisa Romano e Assunta Aniceto per il ruolo che ricopriranno.



Alain Calò