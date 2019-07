Pierelisa Rizzo presidente Confartigianato Donne Impresa Enna

Share 0 Share Share

All’Associazione datoriale Confartigianato Imprese Enna, è stato costituito il Gruppo “Confartigianato Donne Impresa”. La presidenza è stata affidata a Pierelisa Rizzo che, nello svolgere il proprio mandato sarà affiancata da due vice Presidenti, Maria Angela Sutera e Anca Stefan. Confartigianato Donne Impresa nasce come articolazione organizzativa di Confartigianato allo scopo di promuovere lo sviluppo ed il consolidamento dell’imprenditoria femminile. Laureata in giurisprudenza a Catania, giornalista professionista e corrispondente ANSA per la provincia di Enna, Pierelisa lavora nella formazione presso la casa circondariale di Enna e da quattro anni cucina per gli “avventori” della sua enoteca…

“L’enoteca nacque per gioco. Cominciammo con due sedie e un divano e il desiderio di offrire a tutti il meglio. L’idea fu quella dell’ospite importante per cui esci il servizio buono. A casa ero abituata a cucinare per molti, ma certo il lavoro fisico, usurante e quotidiano, fu tutt’altra cosa. Organizziamo “Tommy’s Wine” e io eventi che abbiamo per tema il nostro territorio, e sul territorio dobbiamo puntare. Enna dovrebbe sfruttare il mito: Federico o Cerere o Kore così come ha sapientemente fatto l’Università e su questi brand puntura tutto.

Il nostro è un teritorio che deve riscoprire quello che ha e stringersi per competere con la costa e non certo per guerreggiare fra noi, piccole realtà. Credo nella possibilità della cooperazione che fa rete e spero nella possibilità del superamento di egoismi e meschine gelosie che nell’imprenditoria femminile non mancano. Alla cucina per passione affianco la formazione. Lavorare nella formazione è difficile per i tagli e le innumerevoli difficoltà, ma insegnare ai carcerati la possibilità di migliorarsi conoscendo è un’esperienza pedagogica stimolante nonostante il clima di astio che avvolge il Paese e tocca gli ultimi: i carcerati.

Vorrei estendere alle donne imprenditrici la mia visione dell’ennese come terra di opportunità. Possiamo crescere recuperando il nostro patrimonio culturale che è fatto cucina povera ma sapientemente rielaborata unita alle nenie e ai cunti che la circondano”.



a cura di Gabriella Grasso





