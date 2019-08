SALVINI “NESSUN RIMPASTO DI GOVERNO”

ROMA (ITALPRESS) – “L’ultima delle cose che ci interessano è avere qualche poltrona in più”. Cosi’ il ministro dell’interno Matteo Salvini nel corso di un comizio a Sabaudia dopo lo scontro tra Lega e Movimenti Cinque Stelle in Senato sulla Tav.

“Non ci interessa chiederlo, quello accadeva in passato – continua Salvini – Le sette poltrone della Lega sono a disposizione degli italiani. O si possono fare le cose o la parola torna al popolo, non ci sono mezze misure. Non uscirà mai una parola negativa su Luigi Di Maio e sul premier Conte perchè abbiamo lavorato assieme. Qualcosa si è rotto negli ultimi mesi. L’Italia ha bisogno di sì, l’Italia con i no non va da nessuna parte. Non mi interessano due ministri in piu’ ma potere fare le cose. Se dovessi rendermi conto che le cose non si possono piu’ fare e’ inutile andare avanti. E’ come in un matrimonio e ne ho una certa esperienza, vedremo”.

“Lunedì saremo a Roma per fare qualche chiacchierata – prosegue Salvini – Se occorre fare una scelta bisogna farla subito, gli italiani non possono sopportare altri litigi, se si puo’ lavorare bene si lavora. Altrimenti eterna gratitudine per quello che abbiamo fatto fino a oggi ma la sorte torna nelle mani del popolo italiano”.

Intanto la conferenza stampa del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte è stata rinviata a data da destinarsi.

