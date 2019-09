TORNA AMICI DI SCUOLA, IN 4 ANNI DONATI 67 MLN DI EURO

ROMA (ITALPRESS) – Dal 5 settembre parte la quinta edizione di “Amici di Scuola”, l’iniziativa di Esselunga che in quattro anni ha permesso di donare oltre 67 milioni di euro in

materiale didattico e digitale a più di 10.000 scuole italiane.

Dopo il successo delle collezioni precedenti – con i Rollinz Star Wars, i Wizzis Harry Potter e i Blockhedz Minions -, la quinta edizione offrirà due nuove collezioni ispirate alla saga del maghetto più famoso del cinema.

Nelle quattro edizioni precedenti dell’iniziativa “Amici di Scuola” sono stati donati in Lombardia 49 milioni di euro a più di 5.900 scuole; in Toscana, 8,6 milioni di euro a 1.500 scuole; in Piemonte, 5,5 milioni di euro a 1.400 scuole; in Emilia Romagna 3 milioni di euro a oltre 1.100 scuole; in Veneto 506 mila euro a più di 200 scuole; in Liguria, 418 mila euro a più di 140 scuole; nel Lazio, 176mila euro a circa 120 scuole.

Oltre alla fornitura di materiale scolastico, il programma “Amici di Scuola” offrirà anche quest’anno la possibilità agli studenti delle scuole superiori di partecipare gratuitamente agli incontri “Insieme per Capire”, dedicati a temi di attualità.

Il programma, organizzato in collaborazione con la Fondazione Corriere della Sera e con la partecipazione di giornalisti ed esperti, toccherà 14 città italiane, da Torino a Milano, da Bologna a Verona, da Firenze a Lucca.

Lo scorso ciclo di incontri ha visto la partecipazione di quasi 5000 studenti in 9 in città italiane, durante i quali sono stati affrontati diversi temi grazie al contributo di importanti testimonianze, come quella della senatrice Liliana Segre nell’incontro dedicato al valore della memoria della Shoah.

