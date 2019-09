A MISANO IL GP È AMICO DELL’AMBIENTE E DEL RICICLO

MILANO (ITALPRESS) – Anche quest’anno Corepla Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica, Ricrea Consorzio Nazionale per il riciclo e il recupero degli imballaggi in acciaio, CIAL Consorzio Imballaggi Alluminio e CoReVe Consorzio Recupero Vetro sono partner di KISS Misano “Keep It Shiny and Sustainable”, il programma di sostenibilità ambientale e sociale del Gran Premio OCTO di San Marino e della Riviera di Rimini.

Sul tracciato romagnolo intitolato a Marco Simoncelli, dal 13 al 15 settembre corre anche il riciclo degli imballaggi in plastica, in acciaio e in alluminio grazie ad iniziative di sensibilizzazione e alla diffusione di buone pratiche di raccolta differenziata e di contrasto al littering. In collaborazione con COREPLA, nell’Area Prato (zona pista kart), è allestito un info-desk sul tema della raccolta e del riciclo degli imballaggi in plastica. L’area è dotata di panchine in plastica riciclata e di un eco-compattatore per incentivare la raccolta delle bottiglie (PET) vuote: con il gioco Recycle&Win ad ogni conferimento gli spettatori avranno la possibilità di vincere gadget “100% plastica riciclata” per tutta la famiglia (zaini, teli mare, piccoli giochi). Nel punto informativo, lo staff KISS Misano distribuirà buoni consigli e materiale informativo per mettere in moto il riciclo anche a casa, iniziando da una corretta raccolta differenziata.

A Misano il Consorzio RICREA è presente con un info-desk fisso e un info-desk mobile: si tratta di un “green cargo bike”, veicolo a pedalata assistita provvisto di tettuccio fotovoltaico dotato di contenitori per la raccolta differenziata, con i quali il KiSS Crew (persone dello staff di KiSS Misano) circolerà nelle Aree Spettatori del circuito. L’iniziativa mira a sensibilizzare ancora di più il pubblico sulla corretta raccolta differenziata di imballaggi in acciaio (tappi corona, barattoli e scatolette) e sulla loro “nuova vita” in ottica di economia circolare.

(ITALPRESS).