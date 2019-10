ASSOBIOTEC-FEDERCHIMICA “FIDUCIA NEL GREEN NEW DEAL”

MILANO (ITALPRESS) – “Apertura e fiducia per le recenti dichiarazioni del Governo Conte in previsione dell’approvazione della Legge di Bilancio 2020”. A esprimerla in una nota è Assobiotec-Federchimica.

“Siamo ancora alle battute preliminari e alle dichiarazioni di intenti, ma esprimiamo profondo apprezzamento per l’indicazione del Governo Conte di porre il Green New Deal come uno dei pilastri della legge di Bilancio – sottolinea l’associazione di categoria -. A questo proposito sottolineiamo come parte essenziale di ogni Green New Deal sia la bioeconomia sostenibile e circolare, di cui le biotecnologie industriali rappresentano un indispensabile motore di innovazione. L’auspicio di Assobiotec-Federchimica è non solo che gli investimenti per la sostenibilità possano essere esclusi dal calcolo del deficit, ma che ci sia un piano a lungo termine di investimento nelle biotecnologie con l’istituzione di una Piattaforma per la bioeconomia, così come fatto dalla Commissione europea con la nuova strategia europea presentata nell’ottobre 2018, che ha messo sul tavolo 100 milioni di euro”.

“Ci auguriamo, inoltre, che venga confermata la misura del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo”, prosegue Assobiotec-Federchimica, che ha lavorato molto con le istituzioni, “sollecitando un provvedimento di proroga dell’incentivo, considerata la sua natura di norma strategica per il settore delle biotecnologie e nevralgica per il rilancio e lo sviluppo del nostro Paese in termini di investimenti in ricerca e innovazione”.

(ITALPRESS).