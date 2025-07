Pd, congresso a Piazza Armerina per il segretario, c’è un solo candidato

Il Partito Democratico di Piazza Armerina annuncia il Congresso del circolo “Salvatore Santaniello”, che si terrà venerdì 11 luglio 2025 alle ore 17:00 nei locali del GH Hotel di Via Generale Gaeta 32. Sarà eletto il segretario e del comitato direttivo del Circolo.

Un solo candidato

A quanto pare ci sarà un solo candidato alla segreteria ma sul nome vige ancora il massimo riserbo, sarebbero in corso delle interlocuzioni che dovrebbero concludersi a breve.

“Sarà un’occasione – si legge nella nota del Pd – unica per confrontarsi sul futuro del nostro territorio, ascoltare le proposte dei rappresentanti locali e regionali del Partito Democratico e contribuire attivamente alla vita democratica della nostra comunità. Il congresso non è solo un momento formale: è un appuntamento di partecipazione, confronto e rinnovamento, aperto a chi crede in una politica trasparente, inclusiva e orientata al bene comune”.

Prevista la presenza della segreteria provinciale, della deputata nazionale, Stefania Marino, del parlamentare regionale, Fabio Venezia, il consigliere comunale di Piazza Armerina, Andrea Arena, e del segretario del circolo Dario Azzolina.