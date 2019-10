Un autunno di eventi e promozioni straordinarie a Sicilia Outlet Village

Share 0 Share Share

Non c’è più tempo da perdere. Nonostante quella 2019 sia stata un’estate prolungata che ancora ci stiamo godendo, i guardaroba autunnali reclamano novità.

Direttamente dalle catwalk più cool, nelle boutique di Sicilia Outlet Village sarà possibile trovare i capi e gli accessori di tendenza per l’autunno/inverno.

Senza perdere di vista il portafoglio sarà possibile acquistare i must have tanto desiderati, e spesso inavvicinabili, visti indossati dalle fashion icon di tutto il mondo.

Tra i pezzi chiave per la stagione, che si potranno trovare nelle boutique dei best brand nazionali ed internazionali del lusso, ma anche dei marchi contemporary, easywear e molto altro ancora, capispalla, completi giacca e pantalone dai tagli maschili, mini skirt e shorts per LEI.

Tra i trend di stagione: la pelle proposta in versione genuine o eco, l’intramontabile tartan, le stampe animalier e per i night party un tripudio di paillettes e glitter

Tra gli accessori più gettonati: microbag e cuissard, occhiali a mascherina, anfibi, cappelli a tesa larga e maxi-cinture.

Come per il guardaroba femminile anche il guardaroba maschile si riempie di capi in pelle: dai trench, alle camicie fino ad arrivare alla salopette. Questa stagione vedremo un ritorno di cappotti formali, ma anche i parka più funzionali per gli uomini più pratici. Non c’è stagione fredda senza maglioni, quest’anno troveremo il knitwear in versione contemporanea con nuove lavorazioni e interpretazioni.



Non solo shopping, il 12 e 13 ottobre, insieme alla promo «Happy Weekend» con sconti fino al 50% sul prezzo outlet all’interno delle boutique aderenti su articoli selezionati, il Village ospiterà le cantine Florio, casa vinicola fra le più antiche della Sicilia, particolarmente nota per la produzione del vino Marsala.

Tra le boulevard del Village verrà creato un percorso enogastronomico che permetterà ai partecipanti di degustare i vini della Cantina abbinati ai sapori dei piatti dei punti ristoro del Village, assaporando così l’atmosfera della vendemmia.

Le Cantine Florio e Duca di Salaparuta con i loro sommelier, sponsorizzeranno la degustazione dei propri vini abbinati a finger food preparati dai punti ristoro del Village: 3 appuntamenti in contemporanea nella fascia oraria 12:30-14:30 per l’abbinamento dei vini al pranzo, e 3 nella fascia oraria 15:00-16:30 per la degustazione dei vini da dopo pasto/dessert.

Sicilia Outlet Village pensa anche ai bambini con un calendario ricco di animazioni dedicate a loro. Dopo L’allegra fattoria e il Luna Park Vintage, il 19 e 20 ottobre il Village ospiterà l’animation Play Circus: spettacoli, scenografie e coloratissime attrazioni a tema circense, con tanta musica, giochi e il teatrino coinvolgeranno i bimbi presenti, i quali diventeranno parte del circo e non solo spettatori.

Sempre ai bambini ed alle loro famiglie sono dedicate le giornate dello sport in collaborazione con FIDAL e FIT. Il primo imperdibile appuntamento sarà il 20 ottobre quando, in collaborazione con FIDAL (Federazione Italiana Atletica Leggera) i bambini provenienti da tutte le province della Sicilia iscritti ad associazioni sportive locali si riuniranno a Sicilia Outlet Village per una giornata di avviamento all’attività didattica per l’atletica leggera e parteciperanno a delle mini sessions di corsa sprint e resistenza.

Il 27 ottobre sarà invece la giornata dedicata al tennis: in collaborazione con la FIT (Federazione Italiana Tennis, verranno allestiti all’interno del Village dei mini campi da tennis per bambini dai 5 agli 11 anni.

Per celebrare la sua vicinanza al mondo dello sport, Sicilia Outlet Village dal 19 ottobre propone una promozione imperdibile per tutti gli appassionati, gli sportivi ma anche per i più modaioli che amano mixare capi sporty a pezzi più classici. Fino al 27 ottobre all’interno dei negozi aderenti che propongo una linea sportswear sarà possibile approfittare di sconti fino al 50%.

Un mese imperdibile l’ottobre a Sicilia Outlet Village tra shopping, buon vino e sport.

Ancora una volta Sicilia Outlet Village nonostante la sua natura commerciale si pone come promotore di cultura, di vita sana e un sostenitore del proprio territorio e delle realtà locali.