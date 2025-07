Calascibetta, escursione didattica, libro e mostra sulle zolfare

Riflettori puntati su Calascibetta dove sono in programma domani (mercoledì 9) e giovedì 10 luglio due geo-eventi nell’ambito del progetto Si.M.Geo. Sistema Ecomuseale del Rocca Di Cerere Unesco Global Geopark e dell’area del GAL Rocca Di Cerere Geopark. La giornata di domani consisterà in un’escursione didattica al villaggio bizantino di Vallone Canalotto, guidati dalla guida certificata Gianluca Rosso. Il punto di ritrovo è fissato alle 17 al Villaggio bizantino, Casa del mastro, Contrada, Calascibetta. Un antico abitato rupestre che sorge tra alberi secolari e conifere, dove architettura funeraria, civile e religiosa si fondono per narrare le storie dei popoli che qui si sono succeduti fin dalla preistoria.

Il sentiero, caratterizzato da un contesto naturale e paesaggistico di pregio, permette di scoprire le bellezze dei territori facenti parte del Rocca di Cerere Unesco Global Geopark, qui dove si intrecciano armoniosamente archeologia e natura, storia e antropologia, geologia e paesaggio.

Il percorso ha una durata complessiva di circa due ore e mezza, comprese soste e spiegazioni, e una lunghezza di 1,7 km. La difficoltà del percorso è E (escursionistico) e le quote altimetriche sono comprese fra 594 e 644 metri sul livello del mare. Equipaggiamento necessario: abbigliamento comodo e adatto alla stagione, scarpe da trekking o sportive, borraccia.

Giovedì 10 luglio, invece, all’Auditorium Comunale di via Dante a Calascibetta, si tiene la presentazione del libro “Il Paesaggio delle Solfare – Sicilia” a cura di Attilio Scimone e Michele Brescia, e l’inaugurazione della mostra fotografica realizzata con alcune delle opere inserite nel volume e dedicata al paesaggio delle solfare.

L’evento prenderà avvio alle 20.30 con i saluti istituzionali del Rocca di Cerere Unesco Global Geopark e del Comune di Calascibetta. Il volume, oltre ad un ampio repertorio di 212 fotografie rappresentative di 20 Solfare della Sicilia, realizzate dall’autore tra il 1988 e il 1992, contiene testi di natura storica, tecnica e scientifica che affrontano temi riguardanti il paesaggio nei suoi diversi aspetti, la morfologia del territorio e le varie tematiche legate alla storia e all’evoluzione delle Solfare negli anni. Gli autori dei testi sono Gigliola Foschi, Agata Patané, Rosanna Maniscalco, Carmelo Giuseppe Bartolotta, Fausto Carmelo Nigrelli, Michele Brescia, Andrea Guastella e Attilio Scimone. La mostra sarà visitabile tutti i giorni, dalle 16 alle 21, fino a domenica 20 luglio.