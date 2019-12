VentiVenti, buon anno. La provincia di Enna è -proprio- una zavorra!

Share 0 Share Share

La provincia di Enna ha registrato tutta una serie di bocciature nel 2019. E’ risultata ultima nella classifica del Sole 24 Ore per qualità della vita, turismo, cultura e sport. Svetta invece per consumo di alcol, droghe e ludopatie ed ha subito il più consistente decremento demografico regionale. Drammatiche sono le condizioni delle infrastrutture e muoversi fra le varie cittadine è un azzardo, le strade versano in pessime condizioni quando non sono chiuse per lavori di somma urgenza, che iniziano tardi e non finiscono mai. L’associazione fra comuni è solo pro forma perché in realtà non esiste e inefficace è spesso anche la cooperazione fra privati. La sanità è fatta di ospedaletti vuoti di personale e strumenti diagnostici, che fungono da centri di smistamento verso presidi altrettanto inadeguati. L’Umberto I avrebbe dovuto accogliere l’intera ex provincia mutilata dei vari Chiello, Ferro/Branciforti /Capra e Basilotta e invece cresce poco e lentamente mentre la popolazione invecchia e necessita di continue cure e sostegno.

Enna non dovrebbe più sottoscrivere accordi al ribasso, ma pretendere dalla politica fondamentali fattori propulisivi che arrestino la previsione sullo spopolamento entro il 2030. I nostri politici dovrebbero elaborare un piano straordinario per il reclutamento di personalità e competenze nella pubblica amministrazione, liberando i comuni dal clientelismo amorale che paralizza e sfinisce.

A Enna c’è poco, ma quel poco è riservato ai salvati per i sommersi non c’è niente.

E le nostre Pagana e Lantieri? (per caso si recano in elicottero all’ARS?). Poi ci dicono che abbiamo anche un senatore ed un deputato (pentastellati)!!!

Una parola ogni tanto per non farci credere che tutto è perduto potreste dirla, ma forse è meglio così: non illudiamoci: siamo solo zavorra e la colpa è anche nostra che accettiamo senza “pipitare” sperando sempre nelle prossime amministrative o nel reddito di cittadinanza o in qualunque cosa che serva a posticipare l’inevitabile fine. Siamo proprio tutti, si ripete: TUTTI NOI, delle pecorelle o per chi lo preferisce dei pecoroni. Poi, anche i nostri Sindaci Tutti, oltre all’ordinario (sempre non bastevole) sanno che bisogna programmare per il prossimo futuro?

A Messina dal 2020 comparirà una scritta: Lasciate ogni speranza voi ch’entrate o recatevi al casale dove il Glorioso Armando ha realizzato il 200% di quanto aveva promesso, solo la Croce alta 35 metri ancora non è stata fatta però di tempo ancora ce n’è.

Auguri di buon anno ennesi