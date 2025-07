Il futuro in bilico per l’Area interna di Troina

L’Area Interna di Troina, con i suoi 14 comuni e una popolazione complessiva di circa 80 mila abitanti, non è una piccola Area Interna che non può porsi l’obiettivo di invertire la tendenza al declino. Il Piano Strategico Nazionale delle Aree Interne (PSNAI), di cui si parla tanto in questi giorni ma che è stato pubblicato alcuni mesi fa, non prevede alcun futuro per “le Aree Interne di piccole dimensioni, in forte declino demografico, con accentuato squilibrio nel rapporto tra vecchie e nuove generazioni, oltre che con basse prospettive di sviluppo economico e deboli condizioni di attrattività”.

I dati del Censis

Il Censis ha classificato le 124 Aree interne nelle quali si applica lo PSNAI in 4 gruppi: Gruppo 1 – Benessere relativo a rischio, Gruppo 2 – Stranieri come attore efficace di compensazione, Gruppo 3 – Spopolamento più veloce dell’adattamento infrastrutturale e Gruppo 4 – Povertà dietro l’angolo. L’Area Interna di Troina appartiene al 4 Gruppo –Povertà dietro l’angolo che si caratterizza per una situazione demografica molto critica (declino demografico ed invecchiamento della popolazione), una presenza di stranieri poco significativa e indicatori economici sfavorevoli. Il futuro dell’Area Interna di Troina dipende dal coinvolgimento attivo delle comunità locali.

Gli obiettivi

Se non si vuole ridurre la strategia dell’Area Interna di Troina ad un elenco di opere pubbliche, che non incidono sul tessuto socio- economico, occorre definire progetti di sviluppo economico basati sulla valorizzazione delle risorse materiali ed immateriali locali. Questo è possibile soltanto con il coinvolgimento degli attori locali. Coinvolgimento che fino ad ora non c’è stato. Occorre anche una visione strategica e di lungo periodo, che si elabora con il coinvolgimento attivo delle imprese e delle altre istituzioni locali (scuole e strutture sanitarie).

Una visione strategica che tenga conto del rapporto dell’Area Interna di Troina con l’area

metropolitana di Catania con la quale i 14 comuni hanno stretto legami. E’ questo il compito che ha davanti l’Unione dei Comuni, che ha ormai definito il suo assetto organizzativo. Non è un compito facile, ma esaltante, dalla cui soluzione dipende l’esito della strategia dell’Area Interna di Troina.