Buon compleanno ViviEnna. Nel suo 18° anno di vita benvenuta al condirettore Pierelisa Rizzo

Share 0 Share Share



Ho atteso un pò di tempo prima di salutare i lettori di Vivienna. Ho atteso perché, nonostante la fuga in avanti della direzione, che ha subito pubblicato la notizia della mia nomina a condirettore, ho voluto abituarmi all’idea. Giungo, ufficialmente a ViviEnna, nel suo 18° anno di vita. Un record per una testata on line, tra le più antiche in Sicilia e tra le più visitate, un primato tutto ennese in una città nella quale i giornalisti sono pezzi rari. Per festeggiare il compleanno della testata la redazione si è riunita a pranzo. Un modo goliardico e amicale per fare il punto della situazione. Tanti i progetti e le idee con un unico punto fermo che è quello che ViviEnna deve rimanere una testata libera. Arrivo a ViviEnna alle porte di una tornata elettorale che si preannunzia rovente. L’ho già scritto qualche tempo fa che Enna non gioca per l’elezione del primo cittadino piuttosto per la sua sopravvivenza. Chiunque farà il sindaco dovrà ridisegnare le sorti di questa città svuotata e sempre più disabitata.

A turno i giornali on line del capoluogo sono tacciati di faziosità. E’ un gioco al massacro alimentato da ben altri disegni. Vi assicuro che non è facile, in un luogo piccolo come la nostra città rimanere equidistanti. La nostra è una provincia dove il cartaceo è pressoché scomparso, dove non si fanno inchieste giornalistiche, perche non c’è nessuna testata a fare da parafulmine al giornalista che le scrive, che spesso si preferisce propinare, agli ignari lettori, gli integrali dei comunicati stampa senza andare aldilà. Anche dal punto di vista giornalistico la nostra è una provincia povera di contenuti. Con ViviEnna continueremo a provarci, forti dei nostri 18 anni, continueremo a raccontare la nostra Enna e la nostra provincia, a fornire informazione per lo meno leale e trasparente. Ci proveremo e chiediamo il vostro aiuto per continuare ad essere quello che la stampa dovrebbe sempre essere: Libera. Scriveva il giornalista statunitense Abbott Joseph Liebling “La libertà di stampa è garantita solo a coloro che ne possiedono una”. Noi abbiamo bisogno di voi lettori e per questo segnalateci tutto quello che non sappiamo. Come redazione, pechè siamo una squadra, saremo lieti di occuparci delle vostre segnalazioni

Infine permettetemi una digressione personale. Il mio grazie ai due fondatori della testata Giuseppe Primavera e Flavio Guzzone per avere riposto in me tanta fiducia. Negli anni gli scontri non sono mancati, le divergenze di vedute, le litigate, ma sempre viso a viso, senza sotterfugi e malizie, come dovrebbe essere tra colleghi giornalisti.



Pierelisa Rizzo