La Provincia ennese seconda per indice di produzione di sangue in Sicilia

La Provincia ennese è la seconda per indice di produzione di sangue in Sicilia e registra medie superiori a quelle nazionali. Il Centro Regionale Sangue ha diffuso, infatti, i dati di produzione regionale, evidenziando come Enna sia cresciuta costantemente nel tempo, diventando in Sicilia la Provincia con il più alto indice di produzione, seconda solo a Ragusa. Raccolte, nel 2024, 11.000 unità di emazie e circa 2.900 kg di plasma. L’indice di produzione di emazie è di 70,94 unità ogni 1000 abitanti e di plasma di 19,51 kg ogni 1000 abitanti: la media nazionale di raccolta sangue è di 43,5 unità ogni 1000 abitanti e la produzione di plasma auspicata dal Centro Nazionale Sangue per il 2025 è di 18,4 kg ogni 1000 abitanti.

L’ASP di Enna e i Servizi di Medicina Trasfusionale, in collaborazione con le Associazioni di volontariato, hanno sempre mostrato una grande attenzione verso l’attività di raccolta del sangue, adottando una programmazione oculata che ha permesso di mettere in atto tutti gli interventi correttivi necessari per garantire, durante tutto l’anno, livelli massimi di raccolta, anche nel periodo estivo, quando si registra un calo fisiologico delle donazioni con gravi ripercussioni sui livelli essenziali di assistenza.

Alla fine di ogni anno solare, i SIMT, in collaborazione con le Associazioni, pianificano preventivamente le raccolte esterne, garantendo sempre l’autosufficienza per i quattro Presidi Ospedalieri e una compensazione verso le Città metropolitane di Catania, Palermo e Messina, che presentano carenze croniche.

L’attività di raccolta è stata inoltre potenziata grazie all’uso delle due autoemoteche, gestite dalle associazioni, con le quali sono stati raggiunti Comuni privi di unità di raccolta fissa, come Gagliano Castelferrato, Regalbuto e, da quest’anno, Assoro e Nissoria.

Nel 2024, questa organizzazione ha consentito di raccogliere circa 11.000 unità di emazie e circa 2.900 kg di plasma, quest’ultimo conferito all’industria di plasmaderivazione per la produzione di emoderivati.

“Recentemente – dichiara il Dott. Francesco Spedale, direttore dei SIMT – il Centro Regionale Sangue ha diffuso i dati di produzione regionale, evidenziando come Enna sia cresciuta costantemente nel tempo, diventando in Sicilia la provincia con il più alto indice di produzione, seconda solo a Ragusa. Infatti, in provincia si è registrato un indice di produzione di emazie di 70,94 unità ogni 1000 abitanti e di plasma di 19,51 kg ogni 1000 abitanti.”

“Tali risultati – continua il Dott. Spedale – sono ancora più significativi considerando che la media nazionale di raccolta sangue è di 43,5 unità ogni 1000 abitanti e la produzione di plasma auspicata dal Centro Nazionale Sangue per il 2025 è di 18,4 kg ogni 1000 abitanti.

Sono particolarmente orgoglioso di questo straordinario risultato, il cui merito va attribuito a una grande squadra composta da tutto il personale dei SIMT, dai donatori che, con un semplice gesto, contribuiscono a salvare molte vite, e dal personale delle Associazioni che, spesso trascurando impegni familiari, sono disposti a dedicare le domeniche e i giorni festivi alla raccolta del sangue. Un ringraziamento particolare va alla Direzione strategica dell’Azienda, sempre attenta alle esigenze sia dei Servizi Trasfusionali sia dei donatori, senza dimenticare la presenza costante del nostro Direttore Generale, Dott. Mario Zappia, primo testimonial della donazione.”