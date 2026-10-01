Regione: primo sì per aumento ore dei lavoratori comunali, Colaleo: “Aspettiamo l’Ars”

Primo passaggio favorevole per l’aumento delle ore dei lavoratori stabilizzati del Comune di Enna. La Commissione Bilancio dell’Assemblea regionale siciliana ha approvato all’unanimità un emendamento che prevede uno stanziamento di un milione di euro per il 2026 destinato agli enti locali siciliani.

Un centinaio di dipendenti ad Enna

Le risorse serviranno a consentire l’incremento della dotazione oraria dei dipendenti stabilizzati ancora impiegati a tempo parziale. La ripartizione dei fondi avverrà in proporzione al numero dei lavoratori interessati nei singoli enti.

Per il Comune di Enna il provvedimento potrebbe avere un impatto significativo. Sono infatti oltre cento i dipendenti che, dopo anni di precariato e la successiva stabilizzazione, continuano a lavorare con un contratto a tempo parziale.

Servirà il voto dell’Ars

L’approvazione in Commissione rappresenta però un passaggio dell’iter e non ancora la conclusione della procedura. Il provvedimento dovrà infatti essere esaminato dall’Aula dell’Ars.

La soddisfazione dell’assessore Colaleo

La vicenda è stata seguita dall’amministrazione comunale attraverso una serie di iniziative e interlocuzioni con la Regione. Il Comune aveva formalizzato la richiesta anche attraverso una deliberazione della Giunta e un ordine del giorno approvato dal Consiglio comunale.

A rivendicare il percorso seguito è l’assessore alla Programmazione, al Personale e all’Azione Amministrativa Lillo Maria Colaleo, che sottolinea come l’incremento delle ore rappresenti un intervento atteso sia dai lavoratori sia dall’amministrazione.

L’emendamento di Venezia

Colaleo ringrazia i presentatori dell’emendamento, la Commissione Bilancio e in particolare il deputato Fabio Venezia, indicato come primo firmatario. Un riconoscimento viene rivolto anche al vicepresidente del Consiglio comunale Rosario Vasapollo.

I passaggi

Il finanziamento regionale potrebbe dunque rappresentare uno strumento per aumentare la presenza dei lavoratori negli uffici comunali e rafforzare la capacità amministrativa dell’ente. Resta ora da attendere il voto dell’Aula. Dopo l’eventuale approvazione definitiva, l’amministrazione ha annunciato un’assemblea pubblica con i lavoratori per illustrare gli effetti del provvedimento e i successivi passaggi necessari per l’incremento delle ore.

