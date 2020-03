Coronavirus: ordinanza Presidente Regione Sicilia

Share 0 Share Share

Ordinanza contingibile e urgente n°3 del 08.03.2020

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019.

Ordinanza ai sensi dell’art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e

sanità pubblica.

Il Presidente della Regione Siciliana

Visto l’art.32 della Costituzione;

Visto lo Statuto della Regione Siciliana e in particolare l’art.31 comma 2;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n.833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale”

e, in particolare, l’art.32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di

carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia

veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso

comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente

della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con

efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente

più comuni e al territorio comunale”;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante “Misure urgenti in materia di

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, pubblicato

sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n.45, che, tra l’altro, dispone che le

autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di

prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19 e in particolare l’art.2 Misure

urgenti di contenimento sul territorio nazionale che recita “in attuazione dell’art.3,

comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, e per le finalità di cui al medesimo

articolo, gli individui che dal 1° febbraio 2020 sono transitati ed hanno sostato nei

comuni di cui all’allegato 1 al presente decreto sono obbligati a comunicare tale

circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per

territorio, ai fini dell’adozione, da parte dell’autorità sanitaria competente, di ogni

misura necessaria, ivi compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza

attiva”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in

materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 -Ulteriori

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in

materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,

applicabili sull’intero territorio nazionale e in particolare l’art.5 comma 4;

Preso atto dell’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo

dell’epidemia, dell’incremento dei casi nelle regioni settentrionali;

Preso atto della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato

dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio

sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Ritenuto che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta

azione di prevenzione, impone l’assunzione immediata di ogni misura di contenimento e

gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica,

individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di

pregiudizio per la collettività;

Ritenuto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di

eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;

Visto il decreto Rep.626 del 27.02.2020 del Capo del Dipartimento della Protezione civile

della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri Coordinatore

interventi ai sensi dell’OCDPC 630/2020 di nomina ai sensi dell’art.1 comma 1 della

citata Ordinanza a Soggetto attuatore del Presidente della Regione Siciliana per

assicurare il più efficace coordinamento delle attività poste in essere dalle strutture della

Regione Siciliana per la gestione dell’emergenza indicata in premessa;

Visto che gli organi di comunicazione hanno diffuso notizie di rientro nei territori di residenza

da parte di cittadini che hanno transitato, sostato o sono domiciliati per motivi di lavoro

o di studio nei territori della Regione Lombardia e dalle province di Province di

Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini; Pesaro e Urbino; Venezia,

Padova, Treviso; Asti e Alessandria;

Considerato che un rientro di un così elevato numero di persone provenienti dalle zone sopra indicate

potrebbe comportare l’ingresso incontrollato di soggetti a rischio di trasmissione del

virus con grave pregiudizio alla salute pubblica;

Considerato che è necessario assumere immediatamente ogni misura di contrasto e di contenimento

sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19 ai sensi dell’art.32 della

Legge 23 dicembre 1978 n.833 in materia di igiene e sanità.

ORDINA

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull’intero territorio

regionale si applicano le misure previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8

marzo 2020 -Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure

urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,

applicabili sull’intero territorio nazionale.

2. In aggiunta alle misure di cui al DPCM 08.3.2020 è disposta la chiusura di piscine, palestre e centri

di benessere.

3. Ai concessionari di servizi di trasporto aereo, ferroviario e navale è fatto obbligo di acquisire e mettere

a disposizione delle forze dell’Ordine e del Coordinamento per le attività necessarie per il

contenimento della diffusione del COVID-19 della Presidenza della Regione Siciliana istituita con

Ordinanza n°2 del Presidente della Regione Siciliana, dei Comuni e delle ASP competenti per

territorio, i nominativi dei viaggiatori, relativamente alle provenienze dalla Regione Lombardia e

dalle province di Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini; Pesaro e

Urbino; Venezia, Padova, Treviso; Asti e Alessandria, con destinazione Aeroporti, Porti e Stazioni

ferroviarie della Regione Siciliana.

4. Chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione della presente

Ordinanza abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come

identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, o sia transitato e abbia sostato nei territori della

Regione Lombardia e dalle province di Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio

nell’Emilia, Rimini; Pesaro e Urbino; Venezia, Padova, Treviso; Asti e Alessandria deve

comunicare tale circostanza al comune, al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria

competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera

scelta con obbligo di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo

stato di isolamento per 14 giorni dall’arrivo con divieto di contatti sociali, di osservare il divieto di

spostamento e di viaggi, di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza.

5. Il Dipartimento regionale della protezione civile disporrà presso gli imbarcaderi di Messina due tende

per i fabbisogni sanitari e distribuirà la presente Ordinanza a tutti i cittadini in arrivo.

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporterà le conseguenze

sanzionatorie previste dall’art.650 del Codice penale se il fatto non costituisce reato più grave.

La presente ordinanza, che ha validità fino a nuovo provvedimento, è pubblicata sul sito istituzionale

della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei

confronti di tutti i partecipanti alle menzionate procedure concorsuali.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei

Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti, ai Comuni.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo

Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo

dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La presente ordinanza sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito

istituzionale della Regione.

Il Presidente

Musumeci