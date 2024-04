Dal Congresso provinciale di Enna la rinnovata presenza dei cattolici popolari

Mancano oramai poche ore al primo congresso provinciale dell’era duemila del nostro partito. Un congresso politico è sempre un crocevia di idee, un palcoscenico dove si incontrano spesse volte visioni diverse per il futuro di una comunità . E’ però un momento di confronto tra persone che hanno nella Democrazia Cristiana la comune passione del fare politica con l’animo rivolto al servizio verso la comunità. Nel corso delle scorse settimane il coordinamento provinciale provvisorio in concerto con i commissari comunali ha concordato la presentazione di un unica lista e scelto il nome del Segretario Provinciale che rappresenterà la DC per i prossimi anni . C’è molta attesa ! Siamo alla vigilia della imminente scadenza delle presentazioni delle liste per l’elezione Europee e la presenza del Segretario nazionale On Totò Cuffaro e dei vertici regionali del partito , fanno pensare che il Congresso di Enna potrebbe diventare il luogo, dal centro della Sicilia, dal quale partirà la prossima campagna elettorale. Ma sarà sopratutto l’occasione dei democristiani siciliani per stringersi attorno al proprio Segretario Nazionale , dopo gli attacchi feroci, personali, tutt’altro che politici subiti fino ad ora da parte di esponenti politici che forse mal digeriscono la presenza dei democristiani , la loro identità , il loro orgoglio e sopratutto ancora una volta liberi e forti.

Ufficio Stampa DC Enna