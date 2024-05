Nuova rottura alla rete idrica, niente acqua nei soliti 11 Comuni

Torna l’incubo della mancanza d’acqua nell’Ennese dopo i sei giorni di black out causati da due rotture alle condotte, a Troina ed Agira. Nelle ore scorse, si è verificato un altro guasto, ancora una volta nel territori di Agira, in contrada Lavatoio, come fa sapere Acquaenna, il gestore del servizio idrico, che ha ricevuto comunicazione da Siciliacque.

Sospesa erogazione in 11 Comuni

“Per tale ragione, in attesa di comunicazioni ufficiali da parte della stessa Siciliacque e dell’evolversi delle attività di riparazione, che risultano essere già in corso e di cui sarà data pronta informazione, si

comunica che dalle ore 19,30 della data odierna, è stata sospesa l’erogazione idrica nei Comuni di: Agira, Aidone, Assoro – Fraz. di San Giorgio, Barrafranca, Calascibetta, Enna, Gagliano Castelferrato,

Nissoria, Piazza Armerina, Valguarnera, Villarosa” si legge nella nota di Acquaenna.

L’assemblea dei sindaci

Proprio a ViviEnna, il presidente dell’Ati idrico, Nino Cammarata, aveva annunciato, nei giorni scorsi, la convocazione di un’assemblea dei sindaci dei Comuni dell’Ennese per fare il punto della situazione e verificare se sussistono dei margini per un’azione nei confronti di Siciliacque.

Le comunità vivono nell’incubo

L’incontro è stato fissato nella giornata di giovedì ma questo prima della nuova interruzione, per cui le cose potrebbero cambiare. Chi ha anziani e bambini in casa, o persone malate vive con terrore l’ennesimo blackout idrico, per non parlare delle attività di ristorazione. Da capire chi ha fatto in tempo a riempire i boiler ma sembra ormai, la vicenda del servizio idrico, un cane che si morde la coda.