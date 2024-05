Acqua, disagi a Valguarnera ed a Piazza Armerina

Non solo Enna, i disagi per l’erogazione del servizio idrico interessano altri Comuni, come Valguarnera e Piazza Armerina.

Draià, “acqua manca in alcune zone”

Per quanto concerne la situazione a Valguarnera, secondo quanto sostenuto dal sindaco, Francesca Draià, in mattinata è iniziata l’erogazione dell’acqua “ma ci sono ancora delle zone che sono scoperte” riferisce il capo dell’amministrazione a ViviEnna. Che aggiunge: “Ho parlato anche con il prefetto di Enna perché si tratta di una situazione di emergenza”. Ci sono le autobotti per fornire di acqua le persone con maggiori fragilità.

Cammarata, “arriverà in giornata”

Problemi di acqua anche a Piazza Armerina, il sindaco, Nino Cammarata, confida che il disagio possa rientrare nelle prossime ore. “Il gestore comunica che è in erogazione da stamattina l’acqua in tutta la città e nel corso della giornata arriverà regolarmente. È una situazione inaccettabile che crea forti disagi alla popolazione dell’intera provincia, evidentemente addebitabile alle condutture che collegano dalla diga Ancipa.

Assemblea dei sindaci

“È assolutamente necessario che Siciliacque adotti investimenti definitivi e non più procrastinabili. La prossima settimana ho già convocato un’assemblea dei sindaci anche al fine di avviare azioni forti e determininate contro Siciliaacque le cui inadempienze non sono più tollerabili” dice Cammarata, nelle vesti di presidente dell’Ati idrico-