Ci risiamo, lavori alla rete idrica, niente acqua in 11 Comuni

Non ci sarà l’erogazione dell’acqua a partire dalle 8 di oggi fino alle successive 48 ore in 11 Comuni dell’Ennese. Lo comunica il gestore del servizio Acquaenna dopo la comunicazione di Siciliacque in merito ad un “intervento urgente ed indifferibile di riparazione lungo la condotta idrica, in territorio di Troina” si legge nella nota.

Ecco i Comuni interessati

La sospensione del servizio idrico interesserà i seguenti Comuni: Agira, Aidone, Assoro – Fraz. di San Giorgio, Barrafranca Calascibetta, Enna, Gagliano C.to, Nissoria, Piazza Armerina, Valguarnera Caropepe, Villarosa e Area Industriale del Dittaino.

Emergenza siccità

A tutto questo si aggiunge l’emergenza siccità che ha già causato il razionamento dell’acqua in ben 16 Comuni della provincia di Enna. Una mossa che servirà per risparmiare acqua quando ce ne sarà più bisogno, in estate che si preannuncia molto calda.

La richiesta per lo stato di emergenza

La documentazione per dichiarazione dello stato di emergenza nazionale per la siccità è, comunque, arrivata sul tavolo del Governo nazionale. Nel dossier, sono state indicate le soluzioni proposte dalla cabina di regia guidata dal presidente della Regione e coordinata dal capo della Protezione civile regionale per porre freno in tempi rapidi alla crisi dovuta alla mancanza di piogge.

Le soluzioni

Il gruppo di lavoro, impegnato anche in questi giorni in continue riunioni, ha individuato gli interventi necessari, differenziati a seconda dei tempi di realizzazione. Tra quelli di rapida attuazione, l’acquisto di nuove autobotti per i comuni siciliani in crisi, la rigenerazione dei pozzi e delle sorgenti e il ripristino di quelli abbandonati, il potenziamento degli impianti di pompaggio e delle condotte esistenti, la realizzazione di nuove condotte di bypass.

I tavoli tecnici

Nello stesso tempo, il dipartimento regionale di Protezione civile ha istituito nove tavoli tecnici presso il Genio civile dei capoluoghi di ogni provincia, con rappresentanti del dipartimento delle Acque, dei Consorzi di bonifica, e dell’Autorità di bacino. Ne sono scaturite numerose proposte di interventi urgenti, passate al vaglio della cabina di regia. Inoltre, diverse riunioni sono state svolte con Siciliacque, Aica Agrigento, Caltacque e Acquaenna.