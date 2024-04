Siccità, fiume Troina a secco, “livello dei pozzi a picco”

Scorre poca acqua nei fiumi Troina e Sotto Troina, due affluenti di destra rispettivamente del Simeto e del Salso. Il livello dei pozzi nelle campagne scendi di giorno in giorno.

La testimonianza

“C’è il sole e non piove non si sa da quando, ma per noi è un brutto tempo perché con pochissima acqua campi di grano e bestiame vanno tutti in malora”, ci dice Antonio Amata che, assieme alla moglie Giuseppa Cravosio, gestisce l’azienda in contrada Liso-Maddalena. Stesse allarmate previsioni fa Silvestro

Salinaro che ha l’azienda agrozootecnica in contrada Lavanche: “I pozzi si stanno inaridendo, il

fiume somiglia ad rigagnolo; se continua così non raccoglieremo niente quest’anno”.

La situazione nella Diga Ancipa

Si raccoglie poca acqua nella diga Ancipa per effetto della perdurante siccità. E’ una situazione che non lascia ben sperare per i prossimi mesi, se non interviene qualche mutamento di clima con l’arrivo di

piogge abbondanti. L’acqua raccolta nel serbatoio dell’Ancipa serve per molti scopi. Quello più

conosciuto è il potabile. Sono molti i comuni delle tre province di Agrigento, Caltanissetta ed Enna

nei quali arriva l’acqua dell’invaso troinese per usi civili. Gli altri due scopi sono quelli idroelettrici

e irrigui. Con l’acqua dell’Ancipa si produce energia elettrica nelle centrali di Troina, Grottafumata,

Contrasto, Paternò e Barca a valle della diga Ancipa.

Le acque di scarico

Le acque di scarico di queste centrali vengono, in parte o totalmente utilizzate, a fini irrigui dai consorzi di bonifica della Piana di Catania o da utenti privati. Costruita tra gli anni 1949 e 1952, la diga Ancipa ha una capacità di invaso di 30 milioni di metri cubi. In un anno si riempie tre volte, quando piove e nevica regolarmente in autunno ed in inverno. Non sono pochi 90 milioni di metri cubi disponibili nel corso di un anno. Da alcuni anni, per la scarsità di piogge e nevicate, il livello dell’acqua nella diga, alta 112 metri, non

raggiunge più l’altezza massima di 98, 50 metri.

Silvano Privitera