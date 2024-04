Maltempo, niente festa del Primo maggio alla Torre Federico II

Salta, a cause delle pessime previsioni meteo, la festa del Primo maggio che si sarebbe dovuta tenere nell’area della Torre di Federico II di Enna. A comunicarlo sono le associazioni che hanno organizzato l’evento.

Invariato il programma

Sono previsti infatti pioggia e raffiche di vento. “La festa manterrà invariato il fitto programma e si terrà nella stessa location, simbolo di Enna. L’evento è infatti – spiegano le associazioni – legato alla volontà di concentrare l’attenzione e aumentare la sensibilità su alcuni temi oggi imprescindibili per il territorio. L’accostamento con la festa dei lavoratori e delle lavoratrici avrebbe offerto la possibilità di trasformare la giornata in un’occasione per affrontare tematiche territoriali e di attualità stringente in una data tradizionalmente legata alla lotta per i diritti. Purtroppo però le condizioni climatiche non favoriscono la buona riuscita dell’evento”.

“Coinvolgere la città”

“Non è tanto la pioggia che ci spaventa, quanto la possibile scarsa affluenza dovuta alle condizioni climatiche, il nostro primo obiettivo è infatti quello di coinvolgere e rendere partecipata una giornata di crescita e sensibilizzazione e le condizioni meteo previste probabilmente non lo avrebbero permesso. Ma non demordiamo, l’evento non è annullato ma solo posticipato” concludono le associazioni.