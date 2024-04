Festa del Primo Maggio alla Villa Torre di Federico II a Enna

Torna la festa del Primo Maggio a Enna, quest’anno in un luogo davvero speciale: la villa Torre di Federico II.



Il Collettivo Primo Maggio, composto dalle associazioni ennesi M.U.S.A., Bedda Radio e Garage Arts Platform e da diversi volontari, è felice di presentare la Festa del Primo Maggio, organizzata in collaborazione con il Comune di Enna.



La festa dei lavoratori si terrà dalle 10 alle 22 all’interno della Villa Torre di Federico II.

La suggestiva villa Torre Federico II, visitabile gratuitamente per l’occasione, sarà arricchita da interventi artistici all’aperto, da tanta buona musica live e dj set speciali. Tutto accompagnato e impreziosito da cibo locale biologico, dalla presenza di artigiani locali e da tante altre attività per tutte le età. Non mancheranno incontri e dibattiti, che si terranno all’interno della Torre, per potersi confrontare e offrire spunti di riflessione e sensibilizzazione su tematiche importanti per il territorio e per i diritti.



“Liberi di amare la propria terra” è infatti il claim che sottolinea l’identità della giornata di festa durante la quale l’area della Villa Torre di Federico II si trasformerà per dare spazio ai messaggi importanti per il territorio e per i diritti: il piano terra della Torre diventerà “Sala Portella della Ginestra” e ospiterà incontri, dibattiti e una mostra su problematiche imprescindibili per il territorio: acqua, incendi, spopolamento. Il prato verde attorno alla Torre, rinominato per l’occasione “Piazza Peppino Impastato”, sarà l’area principale dove poter godere di buona musica, attività all’aperto e cibo locale. Non lontano dall’ingresso alla Villa Torre di Federico sarà invece localizzata l’area dedicata alla cultura del sound system con dj da diverse parti della Sicilia che si alterneranno durante la giornata. Quest’area sarà dedicata a Giuseppe Gatì, giovane allevatore, produttore di formaggi e attivista di Campobello di Licata, scomparso nel 2009 per un incidente sul lavoro alla giovane età di 22 anni.



Partner della Festa del Primo Maggio è l’Associazione dei Bartender di Enna – Open Bar APS, che assicurerà per l’intera giornata bevande rinfrescanti e cibo di qualità a chilometro zero per tutti i gusti, grazie al sostegno e coinvolgimento di produttori locali e bio.



È ancora possibile partecipare attivamente alla Festa del Primo Maggio a Enna come volontari, musicisti, artigiani, artisti, proponendo interventi durante i dibattiti o attività sportive e sociali durante la giornata, scrivendo a primomaggioenna@gmail.com.







Luogo: Villa Torre di Federico II, via Flora , 17, ENNA, ENNA, SICILIA