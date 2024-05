Elezioni europee, delegazione ennese della Dc a Palermo

La delegazione ennese dalla Democrazia cristiana ha partecipato all’incontro dell’ufficio politico regionale del partito per fare il punto sulle elezioni europee.

Chi c’era degli ennesi

A rappresentare la Dc di Enna c’erano il segretario provinciale, Sebastiano Rampulla, la presidente, Stefania Fazzi e Davide Urzi, Roberto Colianni e Giusy Ingrassia.

Sostegno a partiti amici

La Dc non prenderà parte col proprio simbolo alle consultazioni europee ma sono state discusse delle strategie, che saranno ratificate mercoledì in sede nazionale, che porteranno al sostegno a “partiti e candidati vicini ai nostri valori , alle nostre ideologie ed ai nostri programmi. È stata ribadita la vitale necessità di una massiccia partecipazione al voto con suffragi ai candidati individuati per dimostrare, ancora una volta e in modo democratico la forza della Nuova DC” si legge nella nota della Dc