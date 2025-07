Orlando Pallamano Haenna, conferma per Causo

Una stagione per rilanciarsi. Sarà la prossima per l’ennese Moreno Caruso riconfermato dalla Orlando Pallamano Haenna per il prossimo campionato di serie A Silver.

Un anno ultimo appena trascorso costellato da infortuni che ne hanno pregidiucato il rendimento.

Ma dalla prossima stagione il ventisettenne ala destra prodotto del vivaio locale sarà a disposizione del tecnico ennese Mario Gulino.

"Moreno incarna la filosofia della nostra società – commenta il vice presidente della Orlando Pallamano Haenna Luigi Savoca – grande senso di appartenenza e sempre a disposizione della causa gialloverde anche nei momenti non facili. Molte volte è stato chiamato in causa in momenti complicati delle gare riuscendo sempre a segnare reti molto pesanti. Ed adesso che ha risolto i problemi fisici potrà essere a tempo pieno e fornire un importante contributo nella prossima stagione che si preannuncia più insidiosa che mai".