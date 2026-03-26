La Finanza al Comune di Piazza Armerina, prelevati atti: “Verifiche sul Palio dei Normanni”

I militari della Guardia di finanza sono entrati negli uffici del Comune di Piazza Armerina per acquisire atti e documentazioni.

I riflettori della Finanza sul Palio dei Normanni

Le indiscrezioni, che non trovano conferme formali e vengono lette con cautela, indicano, come riportato da La Sicilia, che l’attenzione si sarebbe concentrata sull’area Turismo e Cultura. In particolare, secondo quanto trapela da fonti interne al Comune di Piazza Armerina, oggetto delle verifiche potrebbe essere l’organizzazione della scorsa edizione del Palio dei Normanni, manifestazione simbolo del territorio che nei mesi successivi allo svolgimento aveva già alimentato un acceso dibattito pubblico.

Lo scontro politico

È proprio su questo contesto già segnato da tensioni politiche che si innestano ora gli accertamenti. Durante l’estate del 2025, con strascichi anche nei mesi autunnali, il confronto tra il Partito Democratico e l’assessore al Turismo Ettore Messina aveva animato il dibattito locale. L’opposizione aveva sollevato rilievi sull’utilizzo delle risorse, sostenendo che una parte dei finanziamenti regionali originariamente destinati al Palio sarebbe stata impiegata per il Barock Festival. Contestazioni di natura politica, respinte dall’amministrazione e che, allo stato, non risultano tradotte in rilievi di carattere giudiziario.

Dall’amministrazione filtra ottimismo

Dall’amministrazione comunale, come appreso da ViviEnna, filtra una posizione improntata alla fiducia. “Si è trattato di un’acquisizione di atti, ma al momento non c’è assolutamente nulla”, riferisce una fonte del Comune di Piazza Armerina, sottolineando come l’attività rientri nell’ambito di verifiche ritenute ordinarie.

La vicenda resta dunque in una fase iniziale e interlocutoria. Eventuali sviluppi potranno emergere solo all’esito dell’analisi della documentazione acquisita.

Foto tratta dal sito del Comune di Piazza Armerina