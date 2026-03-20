Maltempo nell’Ennese, grandine a Piazza Armerina: strade sotto osservazione (VIDEO)

Un’ondata di maltempo ha interessato oggi l’intera provincia di Enna, con precipitazioni sparse che hanno coinvolto anche il capoluogo e diversi centri limitrofi. Piogge intermittenti ma diffuse hanno caratterizzato la giornata, creando disagi soprattutto alla viabilità secondaria.

Piazza imbiancata

La situazione più critica si è registrata a Piazza Armerina, dove oltre alla pioggia è comparsa anche la grandine. In pochi minuti, parte della “città dei mosaici” si è imbiancata, regalando scenari insoliti per la stagione. Numerosi video – tra cui quello del Centro meteorologico di Piazza Armerina – condivisi sui social e rapidamente rimbalzati nelle chat, mostrano strade e tetti coperti da uno strato bianco, accompagnato da rovesci intensi.

La viabilità trema

Se l’episodio ha avuto un forte impatto visivo, non sono mancate le preoccupazioni, soprattutto per le condizioni della rete viaria. Le strade provinciali continuano a rappresentare uno dei principali punti deboli del territorio ennese, già messo a dura prova negli ultimi giorni.

Le frane dei giorni scorsi

Proprio a causa delle forti precipitazioni registrate recentemente, si sono verificati diversi movimenti franosi. Tra i casi più significativi, quelli lungo la Sp 83 e la Strada Statale 288, dove smottamenti e cedimenti hanno reso necessario un monitoraggio costante e, in alcuni tratti, limitazioni al traffico.

Un quadro che riaccende i riflettori su una fragilità strutturale mai del tutto risolta: quella delle infrastrutture di collegamento interne, spesso esposte agli effetti del maltempo e ancora lontane da una messa in sicurezza definitiva. Le prossime ore saranno decisive per valutare eventuali ulteriori criticità, mentre resta alta l’attenzione da parte delle autorità locali e degli automobilisti, invitati alla massima prudenza.

Video di Centro meteorologico di Piazza Armerina