Scuola via Valverde, Cga dà ragione al Comune, fece bene a togliere l’immobile all’ex Provincia

I giudici del Cga hanno respinto il ricorso del Libero consorzio di Enna che chiedeva al Comune la restituzione della scuola di via Valverde, ex sede dell’istituto magistrale Dante Alighieri. Una sentenza che conferma quanto aveva deliberato già nel luglio del 2023 dal Tar di Catania.

La vicenda

Una vicenda lunga nata nel 1999 quando il Comune di Enna affidò gratuitamente l’edificio per ospitare la sede dell’Istituto magistrale “Dante Alighieri” (poi I.I.S. “Napoleone Colajanni”, che comprende il Liceo delle Scienze Umane e Musicale “Dante Alighieri”). Venne sottoscritta una convenzione che prevedeva, tra l’altro, il trasferimento in uso gratuito dei fabbricati alla ex Provincia e l’assunzione a carico di quest’ultima degli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ampliamento e adeguamento alle norme vigenti e di eventuale ristrutturazione. Intervennero poi dei lavori iniziati nel 2016 per cui gli studenti lasciarono l’immobile detenuto dal Libero consorzio “senza legittimo titolo per la cessazione della destinazione ad uso scolastico” come recitava la sentenza del Tar.

Le ragioni del Comune

Da parte sua, il Comune di Enna, difeso dagli avvocati Nicolò D’Alessandro e Viviana Fonte, il 25 gennaio del 2022 a seguito della cessazione della destinazione a uso scolastico dell’immobile fissò la riconsegna del locale al 4 febbraio 2022. Una decisione spinse il Libero consorzio a presentare ricorso. Il nodo della questione era di comprendere se il Comune, proprietario di un immobile destinato a sede di istituto scolastico e scuola di istruzione secondaria superiore potesse revocare autonomamente l’assegnazione essendo cessata la destinazione scolastica e per i giudici il comportamento del Comune è risultato legittimo.