Scuola di Valverde, per il Tar deve tornare al Comune, respinto ricorso Libero consorzio

I giudici della Terza sezione del Tar di Catania hanno rigettato il ricorso del Libero consorzio comunale di Enna contro il provvedimento della giunta Dipietro che aveva disposto il rilascio della scuola di via Valverde, ex sede dell’istituto magistrale Dante Alighieri.

La controversia tra Comune Enna e Libero consorzio

Secondo le motivazioni dell’amministrazione di Enna, dopo che nel 2016 gli studenti lasciarono quei locali, l’immobile era detenuto dal Libero consorzio “senza legittimo titolo per la cessazione della destinazione ad uso scolastico”.

Le argomentazioni del Comune di Enna, difeso dagli avvocati Nicolò D’Alessandro e Viviana Fonte, hanno convinto il Tribunale amministrativo di Catania, per cui la scuola deve tornare nella piena disponibilità dell’amministrazione.

La tesi del Libero consorzio

Il Libero consorzio comunale di Enna, nella sua memoria per contestare la decisione del Comune, aveva messo in evidenza che “difetterebbe, a monte, la prospettata cessazione – si legge nel provvedimento del Tar – della destinazione ad uso scolastico dell’immobile, in quanto il trasferimento dell’istituto nel dicembre 2016 sarebbe avvenuto in via temporanea, al solo fine di consentire la sicurezza degli studenti e del personale docente e amministrativo durante i lavori di adeguamento sismico”.

Inoltre, secondo la tesi dei difensori del Libero consorzio (gli avvocati Pietro Maria Mela e Maurizio Nicita) “erronea sarebbe l’affermazione secondo cui l’edificio «risulta inutilizzato ed altresì in stato di degrado ed abbandono”, essendo piuttosto presente all’interno dell’edificio il cantiere funzionale alla realizzazione del necessario adeguamento sismico” emerge nel dispositivo del Tar.

Tar dà ragione al Comune di Enna

Per i giudici del Tar, il Comune di Enna ha “ legittimamente agito per la restituzione dell’immobile” in quanto è “venuta meno detta destinazione”, quella “ad uso scolastico”.

Ed ancora, lo stesso Collegio ritiene che “l’immobile sito in via Valverde n.1, non solo non sia più utilizzato (sin dal 2016) come edificio scolastico, ma versi in stato di evidente abbandono“.

Libero consorzio condannato alle spese

Il Tar ha anche condannato il Libero consorzio comunale di Enna al pagamento, “in favore del Comune di Enna, delle spese di lite, liquidate in complessivi 2 mila euro.

Gaetano Scariolo