Congresso Dc Enna, si andrà con lista unitaria

Il coordinamento provinciale della Dc di Enna assicura che, in occasione dell’imminente congresso per l’elezione degli organi di partito, vi sarà una lista unitaria.

L’incontro nella sede della Dc

E’ la decisione assunta, nei giorni scorsi, nella sede di via Diaz, a Enna, nel corso dell’incontro con i commissari cittadini. “Questo è un importante risultato – rende noto la segreteria – perchè ci consentirà di strutturare l’ufficio politico del partito per avviare tutte quelle iniziative ed azioni sul territorio che sono state richieste dai commissari per poter dare maggiore credibilità al progetto di radicazione in tutti i comuni della provincia”.

Gli organi da eleggere

Il coordinamento della Dc fa sapere che si provvederà all’elezione della presidenza, della segreteria politica, amministrativa ed organizzata, inoltre vi sarà anche un “portavoce/addetto stampa”.

I Dipartimenti

La seconda fase organizzativa prevede la creazione dei Dipartimenti “che con la loro specificità ci consentiranno di poter affrontare le varie tematiche con il giusto approccio e professionalità per dare risposte e proposte concrete” spiegano dal coordinamento della Dc.

I Dipartimenti sono i seguenti: Agricoltura, Attività produttive e Commercio, Enti Locali e rapporto con le istituzioni, Giustiza e Legalità, Infrastrutture e Mobilità, Lavoro e tutela sindacale, Pari Opportunità, Rete sociale (Onlus), Sanità, Scuola e Formazione, Sport e Turismo, Territorio e Ambiente.

L’appello ai commissari

Per ogni Dipartimento saranno individuate delle figure “che, opportunamente dislocate sull’intero territorio provinciale per dare la giusta rappresentanza ai comuni, dovranno garantire la competenza e/o l’appartenenza all’area tematica del dipartimento” fanno sapere dal coordinamento della Dc.

E poi l’appello ai commissari cittadino a “proporre i nomi ritenutu idonei, anche per disponibilità di tempo, a far parte dei singoli dipartimenti specialmente se esistono nel comune di appartenenza deleghe assessoriali”