Maria di Piazza Vecchia, al via i festeggiamenti

Dal 27 aprile al 3 maggio la Comunità ecclesiale piazzese renderà omaggio alla Patrona celeste, Maria Ss. delle Vittorie, con i tradizionali festeggiamenti di Piazza Vecchia che culmineranno il 3 maggio, giorno festivo di rango patronale per la Città, nell’anniversario del ritrovamento della Sacra Icona di Maria Ss. delle Vittorie nel sito di Piazza Vecchia il 3 maggio 1348.

Il ritorno alla tradizione

L’edizione 2024 dei Festeggiamenti religiosi vede il ritorno al programma tradizionale di questi decenni dopo il Giubileo mariano celebrato lo scorso anno e che ha visto l’effige della Maria Ss. delle Vittorie in Piazza Vecchia pellegrina per un intero mese per tutta la Città nel 2023.

I festeggiamenti

I festeggiamenti si apriranno sabato 27 aprile con il pellegrinaggio serale delle ore 20.30 dalla Chiesa dell’Indirizzo al Santuario e la veglia di preghiera. Il 28 aprile, alle 10, dopo la celebrazione della messa, l’Immagine di Maria Ss. delle Vittorie in Piazza Vecchia verrà pellegrina in Città e sosterà nella Chiesa dei Santi Angeli Custodi fino al 3 maggio, visitata dai fedeli e devoti.

Il programma

Ogni giorno saranno celebrate due messe, alle 8.30 e alle 18.00, con l’animazione delle suore della Comunità Maranathà e dei giovani portatori. Il 2 maggio, con inizio alle ore 19 dalla Chiesa degli Angeli, avrà luogo la solenne processione per le consuete vie cittadine con l’atto di affidamento della Città alla Madonna pronunciato da Piazza Cattedrale. Infine il 3 maggio, alle 9.30, la Madonna tornerà, scortata dall’entusiasmo dei giovani, al Santuario dove saranno celebrate più messe (11.30-17.00-18.00-19.00) per continuare a lodare Maria e ad accogliere la Parola del Signore.

“La città mariana”

“E’ importante capire, a partire – dice Don Alessio Maria Aira – da quanto impariamo dalle nostre tradizioni, che Piazza Armerina è davvero una Città mariana, che invoca Maria, si affida a Lei, accoglie il suo esempio di discepola perfetta del Signore ed è attraverso Maria Ss. Che la Città ritrova la sua più profonda identità spirituale e il senso più vero dell’esistenza. Per questo è la fede a segnare il ritmo di ciò che il piazzese sente più caro, più vero e più vicino alla sua coscienza umana e civica. Con un sentito ringraziamento a tutti i collaboratori della Parrocchia Cattedrale e i devoti che, con tanto impegno e dedizione, rendono la festa bella, fruibile e sentita, quella festa, religiosa, che è la vera festa.