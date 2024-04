Confraternita Maria della Visitazione, presentate le celebrazioni

Presentato presso il salone parrocchiale del Duomo di Enna il programma delle celebrazioni per i 150 anni di fondazione della Confraternita degli Ignudi Maria SS. della Visitazione. Un programma che si aggiunge a quello già elaborato per la Festa Patronale e che avrà inizio il prossimo 2 giugno con il Pellegrinaggio Mariano in Duomo da parte dei Confrati.

I relatori

All’appuntamento che è stato moderato da Massimo Colajanni, sono intervenuti il Sindaco della

città di Enna Maurizio Dipietro il quale ha formulato gli auguri dell’Amministrazione confermando

pieno sostegno alle iniziative della Confraternita. Presenti anche il Presidente del Consiglio comunale Paolo Gargaglione, che ha sottolineato come la Festa Patronale e i riti della Settimana Santa siano un patrimonio cittadino da conservare e tramandare. Presente anche l’Assessore Giuseppe La Porta.

Il rettore

Nella sua relazione introduttiva il Rettore della Confraternita Mimmo Valvo ha ricordato le origini

della Confraternita fondata nel 1874 per dare il giusto riconoscimento giuridico agli Ignudi portatori

della Madonna della Visitazione. Infine, Mons. Vincenzo Murgano, Parroco della collegiata chiesaMadre ed assistente spirituale della Confraternita, ha sottolineato l’importanza di questo evento, ed

il preciso legame tra passato e presente al quale bisogna guardare.

Il video



Oltre alla proiezione di un video sulla celebrazione dei 150 anni curato da Silvia Vicari e Andrea

Alfano, è stato presentato il programma con numerosi appuntamenti che si aggiungeranno a quel

già previsti per la festa Patronale.

Gli appuntamenti

Il 28 Aprile si terrà una conferenza sul tema “Cammino Mariano nella storia e nell’arte”, curata dal prof. Francesco Luca Ballarò. Il 12 Maggio si svolgerà la giornata della solidarietà in piazza Mazzini e Piazza Duomo con numerose associazioni di volontariato che effettueranno screening gratuiti, raccolta di generi alimentari, e daranno informazioni sulla prevenzione. Il 19 maggio Conferenza sul tema “I confrati di Maria SS. della Visitazione, dallo statuto del 1874 ad oggi, curato dalla Dott.ssa Ilaria Lombardo. Il 31 maggio sarà organizzata la festa di Maria SS. della Visitazione, mentre il 23 giugno si terrà la giornata confraternale con la presenza dei coordinatori Nazionali e Regionali della Confederazione Confraternite Diocesi d’Italia. Il 28 giugno presso la Sala Cerere si terrà il Convegno sul Culto di Maria SS. della Visitazione, e il ruolo della Confraternita, pietà popolare ed impegno sociale.

I lavori saranno introdotti da Mons. Murgano, e tra i relatori Mons. Rosario La Delfa, docente presso la facoltà teologica di Palermo, ed Francesco Antonetti, presidente onorario della Confederazione Nazionale Confraternite delle diocesi d’Italia. Momenti ludici e culturali faranno da cornice all’ampio programma, che dovrebbe avere la sua conclusione con il pellegrinaggio Confraternale a Roma nel mese di Settembre.