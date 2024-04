Enna pazza di gioia, festa in piazza Europa per la D

E’ impazzita di gioia Enna: la promozione in serie D era attesa da 34 anni e la festa è iniziata in serata in piazza Europa per aspettare il pullman della squadra da Brolo e gioire insieme.

Cori e balli in piazza Europa

Cori, fumogeni, canti, balli, caroselli di auto hanno scandito il tripudio gialloverde e così dopo la delusione di un anno fa i tifosi hanno potuto liberare tutto quello che hanno covato per 12 mesi. Una liberazione che si è riversata sulle strade, poi quando sono arrivati i giocatori, insieme alla società ed all’allenatore la festa è proseguita.

Le voci dei tifosi

“Finalmente, erano anni che attendevo questo momento, finalmente siamo in serie D” racconta un tifoso di 56 anni che quasi non sperava più di vedere l’Enna in questa categoria. Più fortunato Gianluca, appena 12 anni, che da un paio di anni segue il padre, solo quando si gioca al Gaeta. “Sì ma nel prossimo campionato voglio farmi qualche trasferta: spero di andare a Siracusa e prenderci la rivincita, perché davvero un anno fa ce l’hanno portata via”.