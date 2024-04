Enna, che festa a Brolo, è serie D dopo 34 anni

L’Enna approda in serie D e lo fa con un successo per uno a zero contro l’Acquadolcese sul campo del Brolo.

La festa

Festa in campo dopo il fischio finale e tripudio sugli spalti dove erano assiepati i tifosi gialloverdi, arrivati in tantissimi per festeggiare la promozione in serie D: una categoria che mancava da 34 anni e sfiorata appena un anno fa sul filo di lana al termine di uno soffertissimo spareggio perso a Siracusa in circostanze che fanno discutere.

Sogno che è realtà

Ma quella pagina triste per l’Enna si è chiusa questa sera quando l’arbitro ha fischiato la fine della gara che ha sancito quel desiderio accarezzato per tutta la stagione. E’ bastato il gol di Randis a suggellare il successo.