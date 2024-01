Enna di misura con il Messana, Paternò in scia

La prima giornata di ritorno si è chiusa con il successo casalingo, al Gaeta, per l’Enna che ha battuto il Messana per 2-1. Veneroso ha messo a segno la sua prima rete in gialloverde, poi è arrivato il raddoppio di Boscaglia, infine la rete degli ospiti.

Un successo che consente alla squadra di Campanella di restare in vetta alla classifica e di respingere l’assalto del Paternò, secondo ad un punto, che, invece, ha passeggiato in casa con il Santa Croce, vincendo 7-1. Il Modica ha pareggiato in trasferta e praticamente può dire addio ai sogni di gloria per la promozione diretta in serie D che si giocheranno Enna e Paternò.