Enna in serie D, “lo abbiamo fatto per la città”

“La gioia è indescrivibile, alla fine è stato un tripudio che aspettavamo da 34 anni. Questa è una squadra che è prima in classifica da due anni, in 57 gare ne abbiamo perse 3”. Lo ha detto il presidente dell’Enna, Luigi Stompo a fine gara con addosso una maglia celebrativa: Siamo stati Devastanti.

“Ci godiamo la festa”

“Il nostro ds ha fatto in due anni delle ottime cose ma l’aspetto più difficile è stato ripartire dopo la delusione per lo spareggio perso con il Siracusa. Ce la godiamo di più, abbiamo dimostrato di meritarci come società e come piazza la serie D” ha detto Stompo.

Montesano, “lo abbiamo fatto per Enna”

Emozionato anche l’ad dell’Enna, Fabio Montesano. “Lo abbiamo fatto per la gente di Enna, avremmo potuto festeggiare – ha detto Montesano – un anno fa ma un errore arbitrare ci ha negato la gioia. Avevamo due possibilità: passare la mano o affrontare una nuova sfida a testa bassa e vincerla sul campo. Oggi abbiamo realizzato un sogno, ad Enna siamo abituati a fare di tutto per raggiungere i nostri obiettivi”