Stompo, “giocato a rugby, arbitro ha negato un rigore”

“E’ stata dura giocare a calcio ma i ragazzi sono riusciti a pareggiare, giocando più a rugby che a pallone”. E’ il commento del presidente dell’Enna, Luigi Stompo, dopo il pareggio nel derby con la Leonfortese che ha rallentato la corsa della capolista verso la promozione in serie D.

“Abbiamo dominato in un campo impossibile”

“Abbiamo fatto una partita ad una porta come era prevedibile” aggiunge Stompo che, però, ricorda le pessime condizioni del terreno di gioco, tornato nella disponibilità del Comune di Leonforte giovedì scorso e definito agibile per ospitare la partita praticamente a poche ore dall’inizio della gara.

“Abbiamo dominato per tutta la gara ma siamo stati sfortunati perché nell’unica occasione la Leonfortese ha segnato. E’ stata difficile la rimonta perché giocavamo in un campo difficile, infatti non era possibile nemmeno fare due passaggi di fila” ha detto il presidente dell’Enna.

“Negato un rigore”

“Abbiamo sbagliato diversi gol nell’area piccola, inoltre c’era un rigore a nostro favore ma l’arbitro non ha preso la decisione giusta. C’è rammarico ma siamo in testa alla classifica: dobbiamo rimanere concentrati perché ancora non abbiamo vinto nulla” ha concluso il presidente dell’Enna.