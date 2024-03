Enna, derby a Leonforte, attesi 500 tifosi

Leonfortese-Enna si giocherà al Comunale di Leonforte. La decisione del Tar di consegnare l’impianto al Comune ha dato il via libera alla disputa del derby a Leonforte. Si teme, però, per le condizioni del terreno di gioco l’esame è stato superato.

Il testa coda

Fischio di inizio alle 15 per uno degli anticipi della quint’ultima di ritorno del girone B di Eccellenza: è un testa coda tra la capolista di Giovanni Campanella e la penultima in classifica, con quest’ultima animata non solo dalla voglia di tirarsi fuori dalle sabbie mobili ma anche dal fatto che tornerà a giocare tra le mura amiche a distanza di mesi.

Attesi 500 tifosi

C’è dunque grande attesa e l’Enna dovrebbe essere sospinta da circa 500 tifosi: “Siamo felici che Leonforte abbia riavuto il suo campo – ha detto il presidente Luigi Stompo alla vigilia ai canali ufficiali del club – è giusto così, così come sarà giusto trovare un avversario che venderà cara la pelle. Noi però siamo in buona salute, con la serenità di chi comunque ha un discreto vantaggio in classifica anche se non ci si può cullare e con la possibilità, non dovendo la Leonfortese giocare più a Calascibetta, di poter accogliere un numero maggiore di tifosi. Che sia una vera festa di sport del calcio ennese”.