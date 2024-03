Leonforte, Comune si riprende il campo, domani si gioca

Il Tar di Catania ha disposto la riassegnazione del nuovo campo sportivo al Comune di Leonforte. Ne da notizia il sindaco Piero Livolsi. “Già da oggi la pista e gli spazi comuni tornano a disposizione della collettività che potrà fruirne tutti i giorni dalle 7.00 alle 20.00” spiega il sindaco di Leonforte.

Lo scontro

Si tratta della vicenda che vede un braccio di ferro tra il Comune e la società privata, la Tecnogestioni srl, concessionaria dell’impianto. L’affidamento era stato dato nel 2009 per la durata di 30 anni. Come aveva fatto sapere il sindaco il 12 gennaio dello scorso anno venne avviata la procedura di revoca della convenzione e “con Decreto Sindacale n. 15 del 6 marzo 2023, è già stato nominato un avvocato di fiducia dell’Ente al fine di coadiuvare il Comune di Leonforte nella procedura di revoca” si legge nella lettera dell’amministrazione comunale.

La gestione

La gestione della struttura per ora sarà diretta e sarà gestita con personale dei cantieri di servizio in forza al Comune senza alcun costo aggiuntivo per la collettività.

Domani derby con l’Enna

Il manto erboso, che non sembrava in buone condizioni, è stato rimesso a posto: si spiega così la decisione di far disputare domani il derby tra Leonfortese ed Enna.