Leonforte, i conti tornano in ordine, sì al Bilancio quinquennale

La Giunta di Leonforte ha approvato lo Schema di bilancio quinquennale per gli esercizi finanziari 2020 – 2024 stabilmente riequilibrato ai sensi dell’art. 259 del Testo unico degli enti Locali.

Il parere della Commissione

“Un importante atto amministrativo che dopo il parere del collegio dei revisori andrà in Consiglio Comunale per l’approvazione definitiva e la trasmissione alla competente Commissione del Ministero degli Interni che entro 120 giorni dovrebbe approvare il piano” spiega il sindaco di Leonforte, Piero Li Volsi.

Sindaco, “ritorno alla normalità”

Chiuso questo iter se non ci saranno osservazioni il Comune per la prossima estate, “avrà un nuovo Bilancio stabilmente riequilibrato e potrà ricominciare a tornare alla normalità” aggiunge il sindaco.

“Abbiamo lavorato – afferma Li Volsi – con in silenzio e in piena sinergia con il Consiglio Comunale che ha approvato le delibere propedeutiche e gli uffici che con grande sacrificio e professionalità hanno supportato la Giunta e il Consiglio nella predisposizione degli atti, che pubblicamente ringrazio per il lavoro svolto”