Bilancio a Valguarnera, commissario concede altro tempo

Tra le ipotesi paventate nel nostro articolo di ieri, c’era quella che la dottoressa Leonelli, commissario ad acta del rendiconto di gestione 2022 e del Bilancio di Previsione 2023-2025, potesse concedere

un’altra proroga all’Amministrazione Comunale e agli uffici finanziari affinché elaborassero una nuova proposta. Tutto ciò nonostante l’ultimatum posto dalla stessa nella precedente diffida, scaduto il 12 scorso e nonostante l’ennesimo parere “non favorevole” del Collegio dei Revisori sulle misure correttive

apportate dagli uffici finanziari. Misure inerenti al riaccertamento dei residui attivi e passivi.

Ancora una settimana

Ebbene il commissario inviato dalla Regione Siciliana, ha concesso la proroga per un’altra settimana che

scadrà il 19 febbraio prossimo. Con una nota inviata ieri al Sindaco, al Segretario comunale, al Responsabile del settore economico, ai Revisori dei conti e al Presidente del Consiglio comunale ha infatti

comunicato tramite nota che: “in riferimento al parere ancora non favorevole, sul riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31-12- 2022, espresso dal Collegio dei Revisori, si invitano le SS.LL. a

partecipare alla riunione del 19 febbraio presso la sede comunale al fine di visionare e condividere la documentazione comunale, a supporto e in riscontro dei numerosi rilievi rappresentati dal

collegio e, ove possibile, superare le criticità evidenziate.”

L’invito al dirigente

Nel richiamare il proprio atto di diffida e messa in mora della Giunta municipale, ha invitato quindi il responsabile del settore finanziario a predisporre per tale data una proposta di deliberazione da sottoporre per la sua adozione alla Giunta o, in via sostitutiva al Commissario. Da quanto è scritto emerge che il Commissario ad acta, che dovrà tener conto del parere contrario e delle prescrizioni imposte dal Collegio dei revisori, appare pronto all’approvazione dell’atto per poi passare la palla decisiva al Consiglio Comunale.

