Diffida del commissario, Scozzarella non ci sta

Enrico Scozzarella, presidente del Consiglio comunale, non accetta affatto la diffida comminatagli dal Commissario ad acta Daniela Leonelli, che oltre la sindaca, il segretario comunale e il responsabile degli uffici finanziari, ha diffidato anche lui per la mancata approvazione del Bilancio di Previsione 2023-2025 e del Conto consuntivo 2022.

Le parole del presidente del Consiglio

“L’inadempienza -ha dichiarato- non è del Presidente del Consiglio né del Consiglio comunale, non posso

quindi rispondere io dell’operato degli altri. I due documenti contabili devono essere ancora esitati dalla Giunta Comunale e corredati dal parere del Collegio dei Revisori, quando arriveranno in Aula, dopo essere passati dalla apposita commissione, me ne potrò occupare in prima persona per gli adempimenti di competenza, ma non prima. Ritengo pertanto inopportuna la diffida del Commissario al Presidente del Consiglio”.

Rino Caltagirone